高階文官培訓 總統提邁向數位治理等3大努力方向

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（中央社記者溫貴香台北6日電）總統蔡英文今天為「高階文官培訓飛躍方案110年訓練開訓典禮」致詞，提出三大努力方向，要加速推動雙語國家政策、邁向數位治理、培養跨領域的人才；並期許高階文官把這次的訓練成果帶回所屬部門，一起提升國家競爭力。

總統上午以錄影方式致詞表示，今天是高階文官培訓—飛躍方案的開訓典禮。高階文官是國家進步的動力，勉勵大家未來在每一個工作職務上，都要抱持開放的胸襟，培養卓越的領導及決策能力，為國家下一個階段的發展，奠定更穩健的根基。

總統提出3大方向，第一，要加速推動雙語國家政策。今年的培訓特別規劃「全球移動力人才培養」，增加會議英語課程，也首度跟英國和芬蘭進行線上研習，這是很好的方向。從考選端和訓練端，持續增加英語的比重，讓政府能進一步跟國際接軌。

第二，邁向數位治理。這幾年來，政府積極落實資訊公開，各部會的內部培訓也增加數位創新、智慧政府等相關課程。要繼續努力，實踐開放政府的各項政策。

第三，培養跨領域的人才。隨著時代的進步，培養人才的方式也要跟著進步。今年的培訓新增到業界實習，也聘請企業的領袖代表，來為大家上課，讓課程內容更豐富，也更貼近實務。

總統除了謝謝所有業師參與，也請培訓文官好好把握跨領域的學習機會，並且把這次的訓練成果帶回所屬的部門，一起來提升國家的競爭力。

總統祝福培訓文官訓練圓滿順利，一起努力，一起讓台灣一天比一天更進步。（編輯：蘇龍麒）1110506