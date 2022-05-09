陳菊：人權須永久追求 不足處人權會願做溝通平台

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（中央社記者陳俊華台北9日電）人權會主委陳菊今天說，人權必須永久的追求，如果有不足、需要努力的地方，人權會願做為平台，在政府與民間之間溝通、對話，隨時檢討改善；面對國際對台灣人權的檢驗，要非常努力。

行政院長蘇貞昌、身兼國家人權委員會主委的監察院長陳菊，以及法務部長蔡清祥上午出席「兩公約第三次國家報告國際審查會議」開幕式。

陳菊致詞時表示，台灣歷經長達38年的戒嚴時期，以及艱辛的民主化過程，在邁向自由民主與全世界追求重視人權時，她接任人權會主委，責任非常重大，必須讓台灣能有人權保障、努力追求普世人權價值。

陳菊說，1997年就有民間團體不斷向政府呼籲，在2009年台灣首次將兩公約國內法化，2010年在總統府成立人權諮詢委員會，經過折衷、討論後才成立國家人權委員會，這是人權會成立後第一次參與國際審查會議，人權會要承擔起台灣願意重視、尊重人權，與國際一起努力。

陳菊表示，人權是永遠的努力、必須永久的追求，如果有不足、需要努力的地方，人權會願做為平台，在政府、民間之間溝通、對話，隨時檢討改善。接下來還有身心障礙者權利公約（CRPD）、聯合國兒童權利公約（CRC）、消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）等國際審查會議，要面對國際對台灣人權的檢驗，真的要非常努力。

蘇貞昌說，74年前聯合國通過國際人權宣言，歷經50幾年才通過九大人權公約，台灣雖然不是聯合國會員國，但基於對人權價值重視，邀請國際專家多次來台審查；台灣還有很多要努力的地方，政府會繼續努力。

蘇貞昌表示，成立國家人權委員會後，也在行政院內設立人權及轉型正義處，九大公約已經有5部通過國內立法，更是亞洲第一個立法保障同性婚姻的國家。台灣保障弱勢、消除歧視與不平等，在經濟發展過程中更要重視人權。

蘇貞昌說，就連在遠洋漁船上工作的民眾及外籍漁工，政府都通過相關立法予以保障；新興的數位人權、環境人權等議題，政府也在努力。台灣在35年前還在軍事戒嚴，民主、自由、人權是一代代台灣人用盡生命、血淚、青春換來的，所以格外珍惜。

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蘇貞昌指出，面對一個一再宣稱要併吞台灣、武力強大的專制國家，所以台灣人特別珍惜、重視自己爭取來的人權。總統蔡英文一再表示人權立國，民間也有許多團體長期努力為人權發聲，執政黨更是在戒嚴時成立的政黨，特別知道被迫害的滋味。

蘇貞昌指出，人權會敦請陳菊出任主委，因為陳菊一輩子都在爭取人權，戒嚴時期在軍事法庭中被起訴唯一死刑，還坐6年黑牢，但陳菊仍用本身經驗、犧牲來推動國家級的人權機構，所以他特別有信心。（編輯：蘇龍麒）1110509

行政院長蘇貞昌（中）9日在台北出席「兩公約第3次國家報告國際審查會議」開幕式，與監察院長陳菊（左3）、法務部長蔡清祥（左2）等與會貴賓合影。中央社記者吳家昇攝 111年5月9日