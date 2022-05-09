立委李昆澤確診 服務處及國會研究室全員快篩陰性

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（中央社記者王揚宇台北9日電）民進黨立委李昆澤今天在臉書發文指出，稍早PCR結果出來，確定為陽性，他會進行7天居家照護及7天自主健康管理。服務處及國會研究室人員的快篩結果，全員為陰性。

李昆澤指出，他雖然確診在家，還是會透過視訊方式進行質詢，並提醒交通部長王國材要持續與台鐵工會、員工，討論溝通公司化議題，增加彼此共識。

李昆澤8日晚間在臉書發文提到，因感覺不舒服所以進行快篩，結果為陽性，因此他去做PCR檢查，等待通知。

李昆澤今天下午在臉書發文，說明PCR結果為陽性，並表示會通知這幾天有跟他接觸的朋友們，請大家注意身體狀況。

李昆澤說，因為確診，導致一些爭取高雄地方建設的會勘或會議延後、親自服務時間暫時取消，造成不便，真的很抱歉。

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李昆澤指出，受疫情影響，無論是台鐵、高鐵，都有相關人員確診，提醒交通部必須加強掌握人員確診的狀況，並且依據確診人數多寡，如果有調整班次需求，必須即早跟社會說明。

李昆澤說，建議交通部必須要建立人員調配機制，明定班次調整標準公告大眾。大眾運輸系統的相關人員都是維持運輸品質的重要關鍵，必須落實防疫措施，盡量避免疫情在內部擴大，也要落實清消作業，保障基層員工，也保障旅客安全。（編輯：郭無患）1110509