立院初審公務人員退撫新制 關鍵條文保留送協商

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（中央社記者王揚宇台北9日電）立法院司法及法制委員會今天初審通過公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案等案，但在場立委及官員對於舊制能否轉換到新制等關鍵條文無法達成共識，因此保留。全案須交由黨團協商。

會議主席、立法院司法及法制委員會召集委員、民進黨立委黃世杰會後受訪表示，本案要在這會期處理完畢非常困難，因此希望在這會期盡量讓它出委員會，原則上在下會期會優先處理，讓大家多一點時間協商、溝通。

考試院與行政院3月10日共同舉行記者會，宣布民國112年7月1日以後初任公教人員的退撫新制，由確定給付制改為確定提撥制，並設立個人帳戶，提供多元化的投資組合，供公教人員選擇。相關草案送立法院審議。

立法院司法及法制委員會今天併案審查考試院及朝野立委所提公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案等案，銓敘部長周志宏等人列席。

委員會討論時，在場立委就此制度僅能讓112年7月1日以後出任的公務人員適用，是否允許在一定期限或情況下，讓採用舊制者擁有轉換到新制的選擇權，也有人擔心在沒有精算下，有可能會影響確定給付制；由於立委與官員無法達成共識，因此保留。

黃世杰發言提到，這方面需要相關數據進行佐證，希望銓敘部在協商前要提出相關資料。

另外，在場立委對於個人專戶的提存準備機制，包括提撥費率要多少等，及公務人員退輔儲金的運用範圍等條文，或是退休金的給付方式中，針對選擇定額給付者，是否要有申請調整發給金額的次數限制等條文，未與行政部門達成共識，因此也保留。

至於達成共識的條文，包括法案名稱為公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法；112年7月1日以後初任公務人員的退休、資遣、撫卹及退撫儲金，依本法行之；公務人員退撫儲金應儲存於公務人員個人退休金專戶等。

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黃世杰會後受訪，被問到法定會期將於5月底結束，加上本案須交由黨團協商，有一個月的冷凍期，這會期勢必無法處理（完成三讀）等問題。

黃世杰說，還有公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例草案等案，需要排審，因此要在這會期處理完畢，勢必很難，會以下會期優先處理為原則；基本上，這會期就盡量讓它出委員會，讓大家有多一點的時間溝通協商討論。（編輯：林興盟）1110509