汛期將至 國防部：已完成災防救援整備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北10日電）國防部作計室聯合作戰處長林文皇今天說，汛期將至，已完成災防救援整備，並依需求派遣兵力支援。國軍秉持超前部署、預置兵力、隨時防救理念，協助地方災害防救任務。

國防部上午舉行線上例行記者會，由作計室聯合作戰處長林文皇少將報告國軍111年災害防救整備概況。

林文皇表示，因應汛期來臨，國防部已完成各項災防救援整備，並依需求派遣兵力支援；救災兵力整備部分，針對易發生土石流及淹水潛勢地區，由各作戰區規劃防災預置兵力派遣，爭取災防救援時效；因應災情與救援需要，國軍各營區保持應援兵力依命救援。

林文皇指出，在防、離災階段，由本、外島作戰區、防衛部及後備指揮部，依災防需求，規劃對22個縣市、518個區鄉鎮，派遣連絡官、情蒐官先期進駐，並與地方政府建立連繫管道，將負責掌握地方災害情資，及協助兵力申派事宜。

林文皇說，特戰搜救兵力部分，則由陸軍特戰指揮部及海軍陸戰隊編成搜救小組，派遣到山地或高風險潛勢地區，將協助災情蒐報、救災部隊引導、居民撤離及緊急救援等任務。

林文皇表示，災後消毒防疫工作，國防部持續整合三軍化學兵部隊，可依災害復原或當前防疫需要，派遣兵力、機具，協助地方消毒及防疫工作，維護環境衛生與疫情防堵。

林文皇說，國軍平時已完成各型車輛、工兵機具、航空器、膠舟、挖土機、生命探測器等各式救災裝具整備，依需求隨時投入救災支援任務。醫療整備部分，國軍各級醫院及三軍衛生部隊，編組救災醫療小組，並完成醫療救護資源整備，依需求進行傷患醫療救護與後送支援作業。

至於救災防疫措施，林文皇表示，會依中央疫情指揮中心防疫指引，持續要求官兵協助防救災時，嚴守各項防疫規範，降低疫情傳染風險。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

媒體詢問，災害防救工作是否影響國軍戰備演訓？林文皇說，國軍部隊支援災害防救任務，除透過平時災害救援，磨練指揮管制機制運作，及強化軍民合作默契與能量，也有助於整合提升戰時全民防衛與動員能力，並不會影響國軍戰訓任務。

林文皇指出，去年國軍計支援防疫任務、台鐵太魯閣事故、旱災送水、水庫清淤、颱風及一般急難救援等任務共28項，總計投入兵力8萬5000餘人次；災害防救期間，協助支援災民撤離及傷患後送2000餘人、水庫清淤70萬餘立方公尺、運產水4萬7000餘噸、環境消毒1200餘萬平方公尺。（編輯：翟思嘉）1110510