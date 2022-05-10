林鄭月娥：北京要求香港零感染才能通關

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（中央社記者張謙香港10日電）對於香港和中國大陸何時可以恢復正常通關一事，行政長官林鄭月娥今天說，北京方面曾提出，香港要對新冠病毒呈現本土零感染後才能與大陸通關。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）兩年多前爆發後，香港和大陸方面都採取嚴格入境限制，兩地基本上關閉了所有出入境通道，只能有限度通關，嚴重影響香港的經濟民生。

林鄭月娥上午出席行政會議前，有記者詢問她兩地通關事宜。她說，去年9月，當港府與大陸方面商討通關問題時，期間香港約有4個月沒有出現本土感染個案，而當時大陸方面提出的一個通關先決條件，是香港保持本土零感染一段時間。

林鄭月娥說，無論是她任內或是下屆（第6屆）特首任內，香港要恢復與大陸通關，都要先向大陸有關部門確認，去年9月提出的通關先決條件是否仍然適用。

COVID-19爆發以來，香港先後有5波較嚴重的疫情，第4波去年初發生，5月左右漸緩，其後香港持續數月未出現本土感染個案。

為此，香港與大陸方面開始商討恢復通關事宜。

不過，同年底，香港開始有零星個案；今年1月，由變異株Omicron引起的第5波疫情爆發，而且是最嚴峻的一次，至今造成約120萬人染疫、9000人病亡。

最近兩週來，疫情趨緩，專家普遍認為，這一波疫情的高峰期已過。

另外，由於超過90%的港人已接種疫苗，加上估計有數百萬人染疫後自癒，社會上已出現免疫群體，港府正逐步放寬防疫限制，讓社會恢復正常運作。

在對外往來上，除了大陸，港府放寬了海外旅客來港的限制，如果疫情不反彈，預料稍後還會有所放寬。（編輯：唐佩君）1110510