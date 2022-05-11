退輔會：陸一特屬義務役性質 不應納入榮民身分

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立委提案修法，將過去為期3年役期的「陸一特（陸軍第一特種兵）」納入退輔會服務對象，但退輔會持反對意見，強調陸一特仍屬義務役性質，退輔會主委馮世寬（左）11日在立法院表示，根據法律規定，與榮民有區別。中央社記者裴禛攝 111年5月11日

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（中央社記者游凱翔台北11日電）立委提案修法，將過去役期3年的陸一特（陸軍第一特種兵）納入退輔會服務對象，並提供榮民身分，但退輔會持反對意見，強調陸一特仍屬義務役性質，主委馮世寬今天也說，根據法律規定，與榮民有區別。

立法院外交及國防委員會上午審查「國軍退除役官兵輔導條例修正草案」，退輔會主委馮世寬出席，並備質詢。

民進黨立委蔡適應、國民黨立委洪孟楷提案修法，將過去為期3年役期的「陸一特（陸軍第一特種兵）」納入退輔會服務對象，但退輔會持反對意見。

馮世寬會前接受媒體訪問表示，陸一特到各農場都會得到優惠價格，已得到應該有的榮譽，退輔會對他們為國犧牲奉獻都非常感激，但根據法律規定，陸一特與榮民有區別。

馮世寬舉例，就像現在服兵役，服4年或10年能受到的照顧也有區別，但對於立委能夠關心此事，他個人覺得非常敬佩。

退輔會在書面報告中指出，陸軍第一特種兵是民國55年，國軍為維繫部隊戰力需要，依據兵役法對當年2年役期的義務役官兵抽籤，對抽中的陸一特（陸軍砲兵、工兵、裝甲、通信及兵工等）役男實施臨時召集1年，因此總計服役3年，後因兵員已足夠，自76年1月1日起停止。

目前擁有陸一特榮譽證人數，國防部資源規劃司副司長董中興少將表示，共10萬6000人。

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退輔會表示，輔導條例是針對志願服滿一定年限，並依法退伍的除役或參加關係國家安全重要戰役的退除役官兵，以鼓勵人民志願從軍報國。

但陸一特與義務役士兵是依兵役法履行法定義務，其服役法源依據及規範目的、役別、年資性質與計算等均不相同，且陸一特政策涉及人數眾多難以掌握。重點是陸一特仍屬義務役性質，若享有與志願役同等權益，有違比例及平等原則。（編輯：翟思嘉）1110511