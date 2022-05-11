完善保安處分程序 政院司法院12日擬會銜提修法

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（中央社記者賴于榛台北11日電）因應大法官釋字第799號解釋，為完善保安處分程序，行政院與司法院明天擬會銜提出刑事訴訟法等相關修法，未來聲請裁定宣告保安處分的種類，將依人身自由的拘束程度做區分。

大法官會議在2020年12月31日做出釋字第799號解釋，性侵犯刑後強制治療大致合憲，但未規定讓當事人陳述意見程序違憲。

為因應大法官解釋，完善保安處分程序，行政院會明天擬討論通過司法院函送「刑事訴訟法」部分條文修正草案及「刑事訴訟法施行法」第7條之22以及第7條之23修正草案，通過後將會銜送立法院審議。

政院官員今天指出，草案相關細節，將於明天通過後對外說明。

司法院日前曾透過新聞稿表示，釋字第799號解釋已就性侵害犯罪「刑後強制治療」處分的宣告及停止，揭示應提供正當法律程序保障意旨；另外，考量保安處分相關裁定種類眾多，加上「監護制度」甫經修正增加延長處分類型，有必要綜整處理各相關程序。

司法院指出，除強制治療外，草案將範圍擴及監護、禁戒、保護管束及驅逐出境等各類型保安處分，一併為審查程序的保障規範。

草案將保安處分區分類型，以利設計層級化保障，規定聲請裁定宣告保安處分的種類，依人身自由的拘束程度來區分，例如許可延長監護、施以強制治療、撤銷保護管束執行原處分等屬於拘束人身自由類型的處分。

而免除處分的執行、停止強制治療、付保護管束、因執行保安處分而免其刑的執行等，則為非拘束人身自由類型之處分。

另外，草案也規定，就涉及拘束人身自由保安處分的裁定程序，應為傳喚或通知，給予陳述意見機會。

而為落實釋字第799號解釋意旨，草案規範，檢察官聲請停止強制治療時，因法院的准駁仍可能影響人身自由，故規定準用拘束人身自由類型的審查程序，提高審查密度。

草案也要求，若受處分人經鑑定、評估認無繼續強制治療必要，而檢察官仍繼續指揮執行時，如受處分人依法聲明異議，原則亦準用拘束人身自由類型的審查程序。（編輯：謝佳珍）1110511