瑞士僑團號召日內瓦遊行 為挺台入世衛集結發聲

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瑞士僑團將於21日世界衛生大會前夕在日內瓦舉行挺台入世衛遊行，參與者當天可綁上由協會設計、台灣廠商製作的花布，並與電音三太子共同遊行，集結民間力量為台灣發聲，喚起國際對台灣訴求的重視。（謝瑾提供）中央社記者曾婷瑄傳真 111年5月12日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎11日專電）第75屆世界衛生大會將在日內瓦召開，台灣至今未獲邀。瑞士僑團正積極規劃挺台入世衛遊行等活動，主辦單位表示，盼藉台灣形象新高之際大聲喊出入會訴求，盼能有更多人加入。

第75屆世界衛生大會（WHA）預計22日至28日在瑞士日內瓦舉行，台灣仍在爭取參與，各地台僑近日也積極動員，盡己之力為台灣發聲。

舉辦國瑞士的台僑與留學生從幾個月前就在工作之餘努力張羅，希望各地僑胞齊聚日內瓦，參與20到22日的台灣爭取入世界世界衛生組織（WHO）遊行、演講等活動，盼在國際間喚起重視台灣入世衛的訴求。

挺台活動的聯合主辦單位瑞士台灣商工會聯合總會、瑞士台灣協會和蘇黎世急救會已向瑞士不同層級政府、議員以及非政府組織發出正式邀請函，廣邀意見領袖參與挺台活動。

部分聯邦國會議員與政治人物已公開支持台灣參與世衛，瑞士台灣商工會聯合總會會長謝瑾向中央社表示：「裡面有人在為台灣發聲，我們在外面也要努力向前衝，動力是互相傳遞的。」

北美洲、歐洲僑團、世界台灣商會、台灣聯合國協進會以及台灣醫療相關機構也計劃協同與動員，希望能實體參加或線上串連。

謝瑾說，除了與相關政府單位協調外，也將首次以民間力量聘請勁騰藝術文化團帶著4尊電音三太子到日內瓦，加入遊行，以專業舞步吸引民眾目光。「我們想讓參與者練習三太子台客舞步，之後全場一起跳，展現文化力，或許會有意想不到的共鳴。」

主辦單位告訴中央社，希望趁台灣正面聲量歷史新高的時間點為台灣出力。「這是一個很難得的機會，為台灣、為自己發聲。世界衛生組織設立的宗旨，是為所有人類的健康與福祉，不該成為政治的傀儡與籌碼。然而，政治卻主導了一切。」

謝瑾說，海外遊子到日內瓦努力挺台已經超過20個年頭，「2300萬人民不該再被忽視，希望今年有更多人加入行列，讓聲音被世界聽見」。

第75屆世界衛生大會將於5月22日至28日在日內瓦舉行。2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA，但因中國打壓，台灣2017年起連5年未獲邀參與。（編輯：郭中翰）1110512

日內瓦WHO活動工作小組幾位成員在工作之餘製作活動要用的手持標語。瑞士台灣商工會聯合總會會長謝瑾表示，5個人一起花了14個小時，靠的是團隊合作及信念，力邀各地台灣人於活動期間共襄盛舉。（謝瑾提供）中央社記者曾婷瑄傳真 111年5月12日