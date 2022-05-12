彰化大城鄉長、秘書向廠商索賄 監院通過彈劾

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（中央社記者陳俊華台北12日電）監察院今天指出，彰化縣大城鄉長蔡鴻喜、秘書王宏銘，以民眾抗爭需要疏通，向鋪設陸域電纜管路的廠商索賄，作為核發路證的對價，違失事證明確，通過彈劾，移懲戒法院審理。

監察院透過新聞稿指出，太陽光電或風力發電等為併網需要，都須施作陸域電纜管排工程到台電變電所。被彈劾人王宏銘任職彰化縣大城鄉公所秘書期間，負責襄助鄉長綜理鄉政各項事務及指揮、監督大城鄉所屬機關與員工，並有代鄉長決行事務權限。

彈劾案文指出，王宏銘竟與地方人士共同向承攬「永堯-大城161KV線電纜管路工程」廠商索討新台幣450萬元，另向承攬離岸風電陸域電纜管排工程廠商索取750萬元，並從中收取475萬元。

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監察院表示，被彈劾人蔡鴻喜擔任大城鄉第17、18屆鄉長，綜理大城鄉所有鄉政業務及指揮、監督公所員工，具有審核決行是否核發大城鄉所管理道路的路證等權限，竟利用廠商鋪設太陽光電併網線路，必須通過大城鄉管轄鄉道機會，向廠商說路證部分雖合法，但以民眾抗爭，身為父母官不可能核准，再透過白手套向廠商索賄「地方佣金」350萬元，作為核發路證的對價，並從賄款中收取303萬元。

監察院指出，兩人所為嚴重敗壞法紀及損害政府廉潔形象，違失事證明確，情節重大。監察院10日審查通過監察委員蔡崇義、王美玉、王幼玲提案，彈劾王宏銘、蔡鴻喜，移請懲戒法院審理，依法懲戒。（編輯：林興盟）1110512