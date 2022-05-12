民進黨籲國民黨尊重醫師用藥 勿政治凌駕專業

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（中央社記者溫貴香台北12日電）民進黨今天表示，已有很多專業醫師示警，抗病毒藥物會和一些慢性病藥物衝突，在藥品仿單上也有相關的使用限制條件，請國民黨不要政治凌駕醫藥專業，誤導民眾去質疑醫生用藥的專業。

國民黨副秘書長王育敏上午召開記者會表示，本土確診人數增加了28萬多人，但輝瑞口服藥僅開出1558人份，僅有0.55%，平均每千名確診民眾僅開出不到6人份的藥，對照目前已有超過18萬人份的輝瑞口服藥抵台，發放速度明顯過於遲緩。

民進黨發言人、醫師林靜儀下午表示，醫師有專業投藥判斷，也已經有很多專業醫師示警，抗病毒藥物會和一些慢性病藥物衝突，在藥品仿單上也有相關的使用限制條件，基於民眾的用藥安全本來就要謹慎用藥，請國民黨不要政治凌駕醫藥專業，誤導民眾去質疑醫生用藥的專業。

她並嚴厲譴責王育敏造成基層醫生防疫困擾。

「請問不相信專業醫生判斷，難道要相信國民黨嗎？」林靜儀說，目前開放使用的二款抗病毒藥都是「緊急專案核准」而非一般藥品核准程序，採購開放藥品是為了給第一線醫師依照專業裁量，能夠依照專業評估給予藥品，政治人物要把藥品炒作成「沒拿到藥就是政府不給」，不但不符專業評估，更是造成誤解與民怨，找臨床醫師的麻煩。

林靜儀表示，政府也已採購75萬人份治療用藥，現在進貨約有37萬多份，各地方政府配發口服藥約27萬份，用量充足，請民眾無需恐慌。「萬一用藥出問題、產生排斥或不良反應，請問國民黨或王育敏要負責嗎？」拜託國民黨不要亂完口罩亂疫苗，亂完快篩現在又要亂抗病毒藥。（編輯：林興盟）1110512