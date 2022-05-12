藍指快篩貿易商發國難財 陳時中：違法活動都會處理

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（中央社記者王承中、王揚宇台北12日電）國民黨立法院黨團質疑有快篩貿易商取得EUA，利用網路揪團套利，大發國難財。衛福部長陳時中今天表示，類似老鼠會的經濟違法活動，相關單位會處理。從合法方式取得醫材，對品質的保障最好。

國民黨立法院黨團書記長萬美玲、副書記長鄭正鈐、林思銘今天在立法院召開記者會，質疑有貿易商在取得EUA後，尋找金主進口快篩試劑，在利用臉書、LINE群組揪團團購，將快篩試劑當期貨買賣，買空賣空大發快篩財、國難財。

萬美玲表示，世界各國疫情嚴峻，快篩試劑已經成為生活日常必需品，德國政府核准200家廠商發給EUA可販售快篩試劑，反觀台灣只有25家廠商取得EUA，一張EUA價值連城。到目前為止，沒有人知道衛福部食藥署審查程序、核發標準為何。

萬美玲也秀出網路群組對話截圖指出，網路群組販售的「銳偵現貨」的廠商，就是國民黨團之前揭露僅有新台幣330萬元資本額的弘朗生物科技公司所進口，但是市面上幾乎看不到弘朗鋪貨足跡，反而是一家「曜群生醫」在群組上揪團購兜售。

萬美玲表示，曜群生醫董事長在臉書上貼出「急徵業務能力人才，挑戰快篩之亂的訂單」。曜群生醫在臉書上自稱是代理商，企業或是藥局都歡迎來接洽。貿易商拿到EUA之後，利用LINE群組、臉書揪團套利，賺到訊息財、關係財、時機財。

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鄭正鈐指出，現在EUA的遊戲，似乎變成先想辦法拿到衛福部的EUA，再到市場上找金主，找到金主再進貨，進貨前先預售，預售時先收現金，等於是期貨買賣，一張EUA可以發大財、買空賣空。衛福部根本就是拿民眾健康，讓不當的廠商得到利益。

衛福部長陳時中則在指揮中心記者會回應媒體提問時表示，進口商要有EUA就必須是醫材商，下面可能會有經銷商，而經銷商、門市也要有醫材商的資格才可以對外販賣，大部分都擁有證照。至於像老鼠會的經濟違法活動，相關單位會去處理。他呼籲，醫材的品質很重要，所以從合法方式獲得，對品質上的保障是最好。（編輯：蘇志宗）1110512