立委籲勿私下購買囤積清冠一號 需經醫師診斷

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（中央社記者王揚宇台北13日電）本土疫情延燒，「台灣清冠一號」詢問度也增高；民進黨立委何志偉今天與台北市中醫師公會表示，中藥很多、不缺貨，也有很多藥方可以治療，民眾不要私下購買、囤積台灣清冠一號，要經過中醫師診斷。

衛福部國家中醫藥研究所研發「台灣清冠一號」，已開放染疫民眾公費使用，成為居家照護民眾搶手藥，甚至有民眾改向中醫診所買「類清冠一號」；然而，一盒原價約新台幣1500元到2000元的台灣清冠一號，傳出在黑市價格被炒到4500元到5000元。

何志偉今天與台北市中醫師公會理事長林源泉、副理事長沈瑞斌等人在立法院召開記者會，並展示多款中藥材，呼籲民眾不要恐慌，不要私下去購買台灣清冠一號，而是要經過中醫師診斷，再行服用。

何志偉說，今天展示這麼多中藥材，就是要跟社會大眾說，中藥很多、不缺貨，大家不要擔心，而且光是面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，藥方就有40多種、藥材則有100多種；此外，除了台灣清冠一號外，還有類清冠一號。

林源泉說，北市中醫師投入防疫工作，現在有400多家診所，加入視訊診療行列，而除了台灣清冠一號之外，也能用傳統水煎藥、科學中藥替病患量身開方，達到治療效果。

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台北市中醫師公會理事顏誌誠表示，不樂見台灣清冠一號的價格被人哄抬，民眾可以就近找適合的中醫師看診，不是所有的確診者都適合使用台灣清冠一號，這必須要由中醫師診斷，開立處方。

與會代表也說，類清冠一號除了與台灣清冠一號的處方內容接近，對於縮短病程、減少症狀都有幫助，但民眾千萬不要自己去抓藥，而是要經由中醫師問診，交由中醫師把關。（編輯：翟思嘉）1110513