監委：台灣觀光學院退場損師生權益 教育部應檢討

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（中央社記者賴于榛台北13日電）台灣觀光學院於去年9月停招，監委賴鼎銘、浦忠成及王美玉今天發布新聞稿指出，台灣觀光學院退場案損及師生權益，且歷來惡劣教學情況恐成瀕退學校的常態，已函請教育部確實檢討改進。

位於花蓮縣的台灣觀光學院因招生困難，去年4月向教育部提出停辦計畫，經技專校院設立變更及停辦審議會於同年6月審議後，決議台灣觀光學院在去年9月1日起停辦。

監委今天發布新聞稿指出，監察院教育及文化委員會於12日通過賴鼎銘、浦忠成及王美玉的調查報告，就台灣觀光學院退場案損及師生權益，且歷來惡劣教學情況恐成瀕退學校之常態等相關情事，函請教育部確實檢討改進。

監委調查發現，台灣觀光學院在107學年度即曾經教育部核定停招部分系所，又再於110學年度全部停招，110年4月15日該校董事會再函教育部申請停辦獲准，但該校歷年二度停招及後續停辦期間，教學品質查核多次未通過，且全校休退學比率高達34.53%至100%。

根據調查報告，台灣觀光學院日間部休退學比率達4成左右，與全國休、退學比率平均6%至7%相較，顯屬偏高，監委說，教育部長期未採取必要動作，影響學生權益甚大。

對於台灣觀光學院連續受兩次停招及停辦影響的未畢業生高達84人，監委表示，教育部雖採他校專班安置，但多數學生表達「原校畢業」的訴求，且歷次受影響的經濟弱勢及特教生占比約達32.57%至41.79%，接受安置的學生也有4成申請就學貸款，極待積極督導強化相關輔導及協助措施，以維教育權。

另外，調查發現，台灣觀光學院在106學年度，某助理教授兼5系系主任、某教官兼任學務長，均有違失，且101年至109年該校編制內專任教師數自61人逐年減至2人，師資結構相對持續惡化。

監委說，依教育部查核意見顯示，台灣觀光學院歷年仍有教師減薪、授課時數偏高、專長與授課課程不符及兼任過多職務等情，損及教師工作及學生學習權益，包括無法畢業、未能培育專業核心能力，顯示此案的惡劣教學現場情況恐成瀕退場學校常態。

監委要求，教育部應刻不容緩通盤檢討大學退場程序之師資相關配套措施及教師權益保障機制，以因應私校面臨可能停辦倒閉的現實問題。

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另外，監委說，台灣觀光學院在107年由台灣運動彩券股份有限公司捐資繼續辦學，但轉型計畫未考量經營合作對象宜具備辦理大學教育經驗的條件，且該公司的捐資態樣亦未能確保學校日後營運所需資金能持續挹注無虞。

監委說，教育部並未審慎評估與監督，以致該校轉型計畫短短3年就結束，無異再次損害教師及學生的權益，教育部態度實欠積極，應予改進。（編輯：蘇志宗）1110513