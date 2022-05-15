賴清德：滾動調整防疫策略 讓台灣邁向正常生活

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副總統賴清德15日以錄影方式為「台灣醫學會111年春季學術演講會」致詞，肯定醫療人員在疫情期間堅守崗位，全力守護民眾健康。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 111年5月15日

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（中央社記者葉素萍台北15日電）副總統賴清德今天肯定醫療人員在疫情期間堅守崗位，守護民眾健康。他說，中央疫情指揮中心根據疫情發展，滾動調整防疫策略，在「重症求清零、輕症有管控」目標下，讓台灣邁向正常生活的最後一哩路可以走得平順。

總統府發布新聞稿指出，賴副總統上午以錄影方式為「台灣醫學會111年春季學術演講會」致詞。

賴副總統說，台灣醫學會是台灣本土成立最早、成績也最輝煌的專業醫學團體，120年來，努力提升台灣醫療品質及醫學進步，積極投入國際醫療事務，增進台灣與國外醫學會、專科學會的聯繫與交流，為台灣在醫療學術研究、創新技術及醫療產業發展建立良好的基礎，不僅為民眾營造優質的醫療環境，也讓台灣在國際學術舞台上占有一席之地。

他並感謝醫界人員，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐全球3年來，堅守崗位、無所畏懼、勇於承擔，配合政府防疫政策，全力守護國人的健康，讓台灣度過一波又一波的疫情考驗。

賴副總統說，這波疫情又急又快，疫情指揮中心每天都根據最新的疫情發展情勢，滾動調整防疫策略，希望將各方資源的整合運用，調整至最佳模式，並在「重症求清零、輕症有管控」的目標下，讓台灣可以在邁向正常生活的最後一哩路，走得平順，將疫情對民眾健康的危害降到最低。

他說，這一切，都有賴所有堅守崗位的醫界人員的努力與配合，這一場仗還沒打完，帶著希望與勇敢持續前進，繼續守護民眾健康、守護台灣。

另外，副總統說，在後疫情時代，由於生活模式改變、產業鏈重組，加上人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、區塊鏈、工業4.0等新興產業及數位科技應用日新月異，過往的醫療服務活動與市場產業模式也出現新的情勢與變化，這些雖然對既有的醫療模式帶來挑戰，但也帶來許多新的機會。

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他指出，醫學會因應最新趨勢變化，在今年春季的學術演講會中，分別安排COVID-19專題、疫情下高齡全人醫療的進展、遠距醫療、癌症醫學、以及因此衍生的醫學倫理挑戰等專題討論。

賴副總統說，他期待藉由台灣醫學會學術演講會平台，讓國內醫界領袖及先進們經驗分享與交流，讓參與代表都能在重要醫療議題上有豐碩的收穫，並進一步促進台灣的醫療衛生政策與技術能夠往前邁進，使民眾都能享有更優質的醫療照護與保健服務。（編輯：楊蘭軒）1110515