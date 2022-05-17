台駐中東歐5館合拍影片 籲挺台參與世衛[影]

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（中央社記者林育立柏林17日專電）世界衛生大會（WHA）將在22日登場，台灣駐奧地利、捷克、斯洛伐克、匈牙利、波蘭外館組成的「多瑙河連線」與當地友台人士合拍影片，呼籲力挺台灣參與世衛。

駐奧地利代表處今天在臉書發布影片，駐奧地利代表張小月、駐捷克代表柯良叡、駐斯洛伐克代表李南陽、駐匈牙利代表劉世忠、駐波蘭代表陳龍錦與代表處同仁和僑胞在維也納、布拉格、布拉第斯拉瓦、布達佩斯、華沙等駐地首都河畔舉起色牌，傳達台灣可以幫忙的訊息，呼籲世衛大會給台灣一席之地。

片中奧地利首席監察使艾蒙（Wener Amon）、捷克參議員賀社（Marek Hilšer）、斯洛伐克布拉第斯拉瓦省（Bratislava）省長德羅巴（Juraj Droba）等多位台灣友人也為台灣發聲，指出在全球面臨疫情和烏克蘭戰爭之際，世界衛生組織（WHO）唯有廣納成員才能變得更強大。

片中還強調台灣在人道救援也扮演一定角色，協助烏克蘭難民。

台灣駐奧地利、捷克、斯洛伐克、匈牙利、波蘭外館今年1月成立多瑙河連線，強化彼此橫向聯繫，合作推動台灣對中、東歐地區的外交。（編輯：韋樞）1110517