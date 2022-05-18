2022布局 張惇涵：蔡總統沒跟陳時中談過選舉

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（中央社記者葉素萍台北18日電）外界關切，民進黨北北桃布局，衛福部長陳時中是否仍是目標人選。民進黨副秘書長林鶴明今天說，大家對陳時中有期待，但陳時中一定以防疫優先；總統府發言人張惇涵說，總統蔡英文沒有直接跟陳時中談過選舉的事情。

張惇涵、林鶴明今天接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊專訪。

對於民進黨北三都何時提名，林鶴明表示，現在防疫優先，候選人登記是8月底之前。

2014年台北市長選舉曾輔選柯文哲的林鶴明說，當時他是8月1日才去柯文哲競選總部報到，其實時間還很長，現在大家關心疫情，把防疫做好。

至於陳時中是否仍然是目標人選，林鶴明說，大家對陳時中當然有期待，但他相信陳時中現在一定是防疫優先。

被問到，蔡總統是否跟陳時中談過選舉。張惇涵說，蔡總統可能會透過黨的機制，去處理後續的提名，但確實沒有直接跟陳時中談過選舉的事情。

至於蔡總統和行政院長蘇貞昌如何分工，是否吵過架；張惇涵說，目前沒有吵過架。

張惇涵並透露，快篩試劑這件事情，蔡總統在民進黨中常會聽到大家的意見後，他當天接了超過10通蔡總統打來的電話，蔡總統後續也緊盯快篩試劑進度，包括鋪貨狀況、排隊搶購人潮、貨源是否足夠。

張惇涵說，蔡總統曾提過，自己的人生很少「跑三點半」 ，一次是去年處理疫苗調度，一次是剛接民進黨主席時的財務問題。

對於本土疫情延燒，在野黨批評蔡總統神隱。張惇涵表示，蔡總統認為把總統的責任與事情做完，再出來跟大家講，這樣比較踏實，人民也會比較安心。（編輯：蘇志宗）1110518