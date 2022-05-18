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亞西與非洲國家挺台參與WHA 外交部感謝

2022/5/18 19:08
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（中央社記者黃雅詩台北18日電）世界衛生大會（WHA）訂於22日登場，外交部今天表示，近日亞西與非洲多國陸續積極挺台參與，除友邦史瓦帝尼以會員國身分致函世界衛生組織（WHO）幹事長，索馬利蘭外長也以發表公開信方式支持台灣。

外交部今天發布新聞稿指出，第75屆世界衛生大會5月22日至28日在瑞士日內瓦舉行，外交部積極推動參與WHA，近來亞西及非洲國家國會、醫界團體及區域組織等，陸續以不同形式表達支持台灣參與WHA的訴求。

外交部指出，駐亞西及非洲地區使館及代表機構，積極聯繫駐在國行政部門、國會（含福爾摩沙俱樂部成員）及醫界團體等，懇切說明台灣爭取參與WHO的立場。

外交部表示，友邦史瓦帝尼再度以WHO會員國身分致函WHO幹事長譚德塞（Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus），要求邀請台灣以觀察員身分出席WHA，讓國際社會正視台灣在公衛領域的發展，可以有更多參與及貢獻。索馬利蘭外長瑞格薩（Dr. Essa Kayd Mohamoud）則以公開信方式表達對台灣參與WHA的支持。

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外交部指出，亞西及非洲區域的友人都以正面回應台灣參與WHA的訴求，並透過連署致函、投書、辦理研討會等不同方式，使台灣的聲音被國際社會及WHO聽見。例如擁有522萬粉絲的科威特網紅阿不都卡苓（Abdulkareem）也在個人IG社群平台轉發貼文聲援台灣參與WHO，僅2週便獲得213萬餘觸及率、超過240則留言、6萬多人按讚。

外交部表示，亞西及非洲國家媒體高度關注台灣WHA推案的訴求，並紛紛刊登專文聲援台灣，充分顯示德不孤、必有鄰。外交部對國際社會給予台灣的溫暖支持，表達由衷謝意。（編輯：趙蔚蘭）1110518

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