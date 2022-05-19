更多編輯台推薦新聞：
波蘭貿易團專機抵高雄 波蘭在台記者直呼歷史時刻
政治

波蘭貿易團專機抵高雄 波蘭在台記者直呼歷史時刻

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾9萬例 確診者康復3個月內不再被匡列

疫情整理包》本土逾9萬例 確診者康復3個月內不再被匡列

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

台捐款匈牙利慈善組織 助安置烏克蘭難民

2022/5/19 07:23（5/20 09:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
駐匈代表劉世忠（右3）18日代表台灣捐款150萬美元給慈善組織「匈牙利教會救援」，由主席李赫（右2）代表接受。（駐匈牙利代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年5月19日
駐匈代表劉世忠（右3）18日代表台灣捐款150萬美元給慈善組織「匈牙利教會救援」，由主席李赫（右2）代表接受。（駐匈牙利代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年5月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育立柏林18日專電）駐匈牙利代表劉世忠今天代表台灣捐款150萬美元給慈善組織「匈牙利教會救援」，協助安置烏克蘭難民。匈牙利至今已湧入逾60萬烏克蘭難民。

劉世忠今天與慈善組織「匈牙利教會救援」（Hungarian Interchurch Aid）簽約，宣布將代表台灣政府和民間援贈150萬美元（約新台幣4500萬元），協助該組織在匈牙利安置烏克蘭難民。

成立於1991年的「匈牙利教會救援」是匈牙利規模最大的慈善組織之一，簽約儀式暨記者會現場放置中華民國、烏克蘭和匈牙利的國旗，象徵3國合作。

劉世忠致詞時表示，烏克蘭戰爭爆發以來，台灣民眾透過各種方式表達對烏克蘭的支持。台灣是國際社會良善的力量，有能力也有意願貢獻國際社會，期盼未來能深化與匈牙利的人道救援合作。

「匈牙利教會救援」主席李赫（László Lehel）感謝台灣政府和人民的善心，表示這筆善款可大幅提升難民的生活品質。

匈牙利東北部毗鄰烏克蘭。據聯合國難民署（UNHCR）統計，自俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭以來，匈牙利已湧入逾60萬烏克蘭難民。（編輯：郭中翰）1110519

延伸閱讀
烏克蘭戰事不止 聯合國統計已逾600萬人出逃波蘭出資興建組合屋 逃難烏克蘭人暫落腳公園經歷3次戰爭 烏克蘭長者處境脆弱成被遺忘的一群
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族