台捐款匈牙利慈善組織 助安置烏克蘭難民

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（中央社記者林育立柏林18日專電）駐匈牙利代表劉世忠今天代表台灣捐款150萬美元給慈善組織「匈牙利教會救援」，協助安置烏克蘭難民。匈牙利至今已湧入逾60萬烏克蘭難民。

劉世忠今天與慈善組織「匈牙利教會救援」（Hungarian Interchurch Aid）簽約，宣布將代表台灣政府和民間援贈150萬美元（約新台幣4500萬元），協助該組織在匈牙利安置烏克蘭難民。

成立於1991年的「匈牙利教會救援」是匈牙利規模最大的慈善組織之一，簽約儀式暨記者會現場放置中華民國、烏克蘭和匈牙利的國旗，象徵3國合作。

劉世忠致詞時表示，烏克蘭戰爭爆發以來，台灣民眾透過各種方式表達對烏克蘭的支持。台灣是國際社會良善的力量，有能力也有意願貢獻國際社會，期盼未來能深化與匈牙利的人道救援合作。

「匈牙利教會救援」主席李赫（László Lehel）感謝台灣政府和人民的善心，表示這筆善款可大幅提升難民的生活品質。

匈牙利東北部毗鄰烏克蘭。據聯合國難民署（UNHCR）統計，自俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭以來，匈牙利已湧入逾60萬烏克蘭難民。（編輯：郭中翰）1110519