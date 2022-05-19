張善政：將以三顧茅廬精神 請羅智強助一臂之力

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（中央社記者劉冠廷台北19日電）國民黨昨天徵召前行政院長張善政參選桃園市長，除引發討論，也讓有意參選的前台北市議員羅智強感到驚訝與錯愕。張善政今天表示，羅智強是不可多得的人才，他會以三顧茅廬的精神、最大的誠意，請羅智強助他一臂之力。

國民黨昨天確定徵召張善政參選桃園市長，引發黨內討論，羅智強透過臉書表示，驚訝、錯愕、五味雜陳，人心肉做，他不想在此時故作雲淡風清；他也說，需要沉澱一段時間好好思考，並表示會繼續堅持正確的道路。

張善政今天下午透過臉書指出，昨天關心羅智強的簡訊留言如潮水般湧入他的社群軟體；為尊重羅智強，這邊不便先說太多。只是要讓關心的朋友知道，自2020年總統選舉時開始，羅智強就是他請益的重要對象。他們之間，有直接的溝通管道。

張善政說，羅智強真的是一位不可多得的人才。他會以三顧茅廬的精神、最大的誠意，請羅智強助他一臂之力。不是只為他，也是讓羅智強可以為桃園繼續付出，讓羅智強這樣一位幹才有長遠發揮的空間。同心協力贏得選戰，是最高目標。

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此外，張善政指出，昨天在國民黨宣布徵召參選桃園市長不久，他就致電最尊敬的前國民黨主席吳伯雄請益。吳伯雄一日為縣長，一輩子關心桃園。言談間可以感受到吳伯雄對桃園的關切與未來的期待，還有對他的殷殷期許，希望從此一轉陰霾氣氛。他也跟吳伯雄保證，與地方朋友一一請益是他即日最優先工作。

張善政說，吳伯雄年事已高，疫情肆虐期間不便為他拋頭露面，但是吳伯雄絕對是他選舉的最高精神領袖。在選舉團隊初具雛形後，吳伯雄會幫他畫龍點睛，期待這一天早早到來。（編輯：蘇志宗）1110519