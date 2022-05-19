更多編輯台推薦新聞：
金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后
娛樂

金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾9萬例 確診者康復3個月內不再被匡列

疫情整理包》本土逾9萬例 確診者康復3個月內不再被匡列

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
民眾黨
新聞專題
民眾黨2/109

賴香伶：桃園沒聽過藍白合 有機會向羅智強請益

2022/5/19 19:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北19日電）國民黨徵召前行政院長張善政參選桃園市長後，與民眾黨的競合受關注，民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶今天表示，在桃園沒聽過「藍白合」，倒是未來有機會，將向前台北市議員羅智強請益選戰策略。

賴香伶今天上午出席巢運記者會，被媒體問及國民黨徵召張善政參選桃園市長時表示，國民黨看起來因溝通不足引發不小波瀾，但不論是她或張善政，都希望以桃園市民最大福祉競選市長，希望彼此以政策、政見擘劃桃園。

媒體詢問，是否擔憂張善政搶下中間選民選票，或因路線相近，屆時被「藍白合」整合掉。賴香伶說，畢竟她最早出線，且由民眾黨中央委員會通過，初選程序制度都完備，在桃園沒聽過「藍白合」。

羅智強曾拜會台北市長柯文哲，民眾黨是否可能納入羅智強勢力。賴香伶表示，羅智強在府會關係中與柯文哲關係契合，羅智強爆發力強，有機會將向他請益桃園行腳的想法與觀念，也許可就教選戰策略。

張善政接受徵召時，提及快篩之亂；賴香伶表示，疫情期間政府作為難免不足，但不該以疫情作為參選出發點，且張善政曾任行政院長，可用院長高度理性分析，沒必要簡化且情緒化。（編輯：謝佳珍）1110519

延伸閱讀
張善政選桃園引發反彈 朱立倫黃健庭將赴地方溝通國民黨桃園市長人選爆出黑馬 將徵召張善政應戰張善政披藍袍選桃園 鄭運鵬：相信民進黨會繼續執政
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀