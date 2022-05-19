賴香伶：桃園沒聽過藍白合 有機會向羅智強請益

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（中央社記者郭建伸台北19日電）國民黨徵召前行政院長張善政參選桃園市長後，與民眾黨的競合受關注，民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶今天表示，在桃園沒聽過「藍白合」，倒是未來有機會，將向前台北市議員羅智強請益選戰策略。

賴香伶今天上午出席巢運記者會，被媒體問及國民黨徵召張善政參選桃園市長時表示，國民黨看起來因溝通不足引發不小波瀾，但不論是她或張善政，都希望以桃園市民最大福祉競選市長，希望彼此以政策、政見擘劃桃園。

媒體詢問，是否擔憂張善政搶下中間選民選票，或因路線相近，屆時被「藍白合」整合掉。賴香伶說，畢竟她最早出線，且由民眾黨中央委員會通過，初選程序制度都完備，在桃園沒聽過「藍白合」。

羅智強曾拜會台北市長柯文哲，民眾黨是否可能納入羅智強勢力。賴香伶表示，羅智強在府會關係中與柯文哲關係契合，羅智強爆發力強，有機會將向他請益桃園行腳的想法與觀念，也許可就教選戰策略。

張善政接受徵召時，提及快篩之亂；賴香伶表示，疫情期間政府作為難免不足，但不該以疫情作為參選出發點，且張善政曾任行政院長，可用院長高度理性分析，沒必要簡化且情緒化。（編輯：謝佳珍）1110519