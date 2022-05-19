總統府國安會開設關懷中心 強化協助確診員工

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（中央社記者賴于榛台北19日電）總統府今天晚間指出，總統府及國安會已成立關懷中心，強化關懷確診員工身心健康，將提供確診者防疫指引、防疫物資代領代送服務，以及提供醫療資訊等5項服務；另也鼓勵企業響應成立關懷中心。

總統府發言人張惇涵今天透過新聞稿表示，總統蔡英文日前與行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中就強化確診者關懷機制交換意見，3人認為隨著疫情發展，原有的公私部門「防疫長」的機制，應進一步強化為「關懷中心」，提供確診員工和家庭更大的支持。

張惇涵說，行政院今天已提出相關方案，由政府機關、公營企業盡速建置確診者關懷機制，並鼓勵私部門雇主響應，擔負多一點照顧員工的責任；並進一步透過公私協力方式，一起照顧更多勞工，藉以減壓地方關懷中心及基層醫療量能負擔。

他表示，依照防疫指引，總統府副祕書長李俊俋自2020年起擔任總統府防疫長，國安會副秘書長徐斯儉擔任國安會防疫長，統籌各項防疫措施，並提供員工關懷服務，而在總統指示下，總統府及國安會也已即刻成立關懷中心。

張惇涵說，總統府及國安會所設置的關懷中心，提供確診員工5項服務，包含「建立通報機制，提供防疫指引」，提供確診者鄰近PCR篩檢站地點與預約資訊，並提供防疫旅館或集中檢疫所名單及聯絡方式作為參考。

第二是「追蹤健康動態，定期健康關懷」，張惇涵表示，關懷中心對確診者每2天關懷一次，並列出常見、且較危險的症狀指引，提供確診者判斷，若出現身體狀況可盡速反映。

第三為「依照需求給假，彈性勤休制度」，張惇涵表示，關懷中心配合指揮中心防疫政策，對確診者因疫情請假從寬認定，並彈性給假。

第四是「提供防疫物資，代領代送服務」，張惇涵說，關懷中心將詢問確診者所需，提供府內能力所及的防疫或民生物資；必要時，依照指揮中心指引，並經當事人同意及委託，協助代領防疫物資及藥物。

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最後是「提供醫療資訊，關懷就醫進度」，張惇涵指出，關懷中心提供醫療院所及診所名單，引導確診者透過各式平台線上看診；另外，也提供確診者總統府內醫務所基本醫療諮詢。

張惇涵說，盼藉由政府帶頭，從政府機關到公營事業做起，並鼓勵企業積極響應，在面對疫情挑戰的關鍵時刻，能夠透過同事互助，由服務機關在第一線給予確診員工和家庭更多的關懷協助。（編輯：林興盟）1110519