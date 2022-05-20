桌遊重現綁樁結派 立委讚許具教育意義但別太入戲

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（中央社記者郭建伸台北20日電）民進黨立委蔡易餘、莊競程、高嘉瑜等人今天齊聚試玩政治桌遊，眾人在遊戲中扮演坐擁不同金主的民意代表。由於遊戲設計仿似台灣過去法案審查、利益分配與選舉綁樁，場面相當逗趣，立委也讚許具教育意義。

世界柔軟數位影像文化有限公司與迷走工作坊今天舉行「美麗島風雲：社會事」10週年紀念版桌遊試玩記者會，並邀集前立委陳柏惟、台北市議員吳沛憶、新北市板橋區議員參選人山田摩衣，以及蔡易餘、莊競程、高嘉瑜等人與會試玩。

這款遊戲中，玩家在遊戲中扮演「黑金民代」，透過談判、結派與賄賂等方式，於遊戲中審理法案、經營產業與競選議員寶座。由於遊戲規則與道具模擬利益分配與選舉綁樁等橋段，立委參與場面相當逗趣。

蔡易餘表示，這款桌遊設計細膩，藏有許多政治的黑暗面，遊戲也呈現台灣從威權走向民主的過程，納入綁樁、賄賂等橋段，桌遊具教育意義，民眾可以邊玩邊思考民主政治的理想模樣。

高嘉瑜表示，這款遊戲呈現政治運作各種眉角，民眾可了解立法過程，是兼具娛樂與教育意義的遊戲。

莊競程則說，遊戲中的社會事反映台灣早期的政治黑暗面，但現在比較少這樣情形，雖然可讓玩家藉此省思，但提醒玩桌遊不要入戲太深，若把遊戲中的情況當作現實而投入參政，可能會大失所望。（編輯：楊凱翔）1110520