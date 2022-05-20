民進黨：政策穩健落實中 不因政治口水操作而動搖

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（中央社記者溫貴香台北20日電）民進黨今天表示，總統蔡英文執政以來，秉持讓全民過更好生活的信念，政策推動或許有些速度比較緩慢，有些未能一步到位，但都正穩健落實中，不會因為部分政黨的政治口水與操作，而有所動搖。

國民黨今天召開520相關施政記者會，相關在野黨也連日召開記者會抨擊政府施政，民主進步黨發言人林靜儀下午表示，過去兩年多來，在疫情挑戰下，民進黨政府努力推動「紓困振興護經濟」、「加薪減稅惠全民」、「育兒長照國家挺」、「租屋補貼再加碼」等四大面向政策，照顧全民安穩過生活。

她說，儘管台灣的內部會因不同政黨，而有不同的想法，但因為台灣人的善良與團結，讓台灣陸續克服種種的難題與挑戰。

她說，現階段，台灣正處於邁向與國際社會接軌，及回歸正常生活的最後關鍵時刻，呼籲在野黨不要過多的政治口水，能跟全民齊心多一點相互關懷、相互支援協助，共同度過疫情最重要的關卡。

林靜儀表示，民進黨政府除了以防疫為首重工作，民眾 關心的重大政策也都持續推動，像是為了減輕民眾生活負擔，提出「加薪減稅」等政策，來減輕民眾的生活負擔，如連續6年調漲基本工資，藉以帶動國內消費支出及經濟成長。

在稅制改革方面，政府也優化稅制，調高所得稅四大扣除額，大幅減輕育兒、上班族及弱勢家庭稅賦；包括紓困優惠免納所得稅、企業給付員工防疫假薪資可抵稅，以及醫事人員加成減稅等，目的就是要打造更公平合理且有競爭力的稅制，全民可以分享經濟成長的果實。

林靜儀表示，政府從老照顧到小，不僅陸續加碼育兒津貼，還擴大不孕症補助；並也提高育嬰津貼；增加2天政府補助的「產檢假」、「陪產檢及陪產假」，以及推動班班有冷氣；大幅提升長照預算，以及積極布建普及、在地的長照服務等政策。

民進黨政府知道年輕家庭的需求，不斷推動與精進這些政策，就是希望能減輕年輕家庭的負擔。

民眾關心居住問題，林靜儀說，除了繼續興建社會住宅，及推動包租代管的政策，在租屋補貼部分，預算編列從57億元擴大到300億元，還有運用閒置旅館及公私有房舍，轉型成社會住宅；讓業者享有地價稅、房屋稅及租金部分營業稅免徵、修繕及租金差額補助；房客則可用市價5至8折租金承租。努力提出種種行政措施，就是想要解決年輕租屋族的困難。

林靜儀強調，總統蔡英文與民進黨政府執政，從政策規劃到推動落實，秉持著讓民眾過更好生活的信念，這些政策一項一項的推動，或許有些速度比較緩慢，有些未能一步到位，但都正穩健落實中，政府想要盡力達成期望的努力，相信社會大眾可以了解體會，不會因為部分政黨的政治口水與操作，而有所動搖。（編輯：林興盟）1110520