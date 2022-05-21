徵召張善政引反彈 黃健庭向邱奕勝呂玉玲羅智強等人致歉

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（中央社記者劉冠廷台北21日電）國民黨日前徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發黨內討論與地方反彈。國民黨秘書長黃健庭今天說，過程上確有不盡周延之處，他代表黨中央向桃園市議會議長邱奕勝，國民黨立委呂玉玲、前台北市議員羅智強道歉。

國民黨18日確定徵召張善政參選桃園市長，引發黨內討論，因事發突然，讓桃園地方出現反彈聲浪，包括已表態參選桃園市長的呂玉玲指黨中央突襲，令人震驚與不解；積極爭取參選桃園市長的羅智強也表達驚訝與錯愕，而力挺呂玉玲參選桃園市長的邱奕勝更傳出退出多個國民黨群組，甚至決定辭去國民黨桃園市黨部主委一職，表達抗議。

面對地方反彈，黨內人士表示，黨中央一定會拿出最大誠意，黨主席朱立倫與秘書長黃健庭近日會分別前往桃園溝通、化解誤會。

黃健庭今天接受中央社記者訪問時表示，在過程上確有不盡周延之處，他代表黨中央向身兼桃園市黨部主委的邱奕勝，呂玉玲和羅智強道歉。

黃健庭指出，即使黨的作法是基於全盤考量而必須為之，但對呂玉玲及羅智強兩位有意參選的同志，確實造成了傷害，黨中央會盡最大努力去修補，也請呂玉玲和羅智強接受他最深的歉意。

黃健庭強調，張善政是非常優秀的人選，將會是桃園最好的市長，為了桃園未來發展，盼望黨內同志能彼此體諒、以大局為重，團結一致打贏選戰。（編輯：林克倫）1110521