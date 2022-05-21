分享大學所學經驗 賴副總統：面對困難堅持不放棄

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（中央社記者溫貴香台北21日電）副總統賴清德今天出席台大物理治療學系撥穗典禮表示，復健目標是幫助病人在有限歲月中增添生命，更有勇氣活出生命的意義；這是他在台大物理治療系中所學到的，進而形塑在從政過程中，面對各種困難，都秉持堅持不放棄精神。

副總統賴清德下午出席「國立台灣大學110學年度物理治療學系暨研究所撥穗典禮及老人與長期照護學分學程結業典禮」，副總統致詞時首先感謝物理治療系主任王淑芬的邀請，讓他有機會回到母系參加畢業生撥穗典禮，在畢業後30幾年，能夠見證這歷史性時刻，並分享大家的喜悅，內心實在非常感動。

副總統祝福畢業生，未來能運用所學，在追逐夢想的路上一帆風順、鵬程萬里，並感謝台大物理治療學系，幾十年來為台灣社會培養無數物理治療專業人才，在台灣每一個角落服務全國民眾。

他說，物理治療系在醫療團隊扮演的角色特殊，整個醫療團隊裡，醫師、護理師、心理治療師、物理治療或職能治療師是比較接近病患，須直接與病人面對面接觸；尤其是物理治療師，跟病人相處在一起的時間最長、最久，跟病人的互動性也最強，必須具備一身技能，提供本身專業，給予病患最好服務。

副總統說，物理治療所面對的病人，經常是身心障礙或某種疾病有嚴重後遺症，往往需要具備更多的耐心與愛心，以及花更長的時間來協助病人。

副總統進一步說明，醫師率領的醫療團隊是為了幫助病人的生命增加歲月，而復健的目標則是幫助病人，在有限的歲月中增添生命，讓他們更有勇氣活出生命意義；這是他在台大物理治療系中所學到的，也形塑自己在日後從政過程中，面對各種困難，都秉持堅持不放棄的精神。

他並提到，台灣預計於2025年邁入超高齡社會，在這種狀況下，如何照顧年紀大的長輩，是一個國家跟社會必須要面對的嚴肅問題。總統就任後就提出長照2.0，在全台灣廣設讓長輩可以看得到、找得到、用得到的長照服務機構或服務據點。

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副總統指出，政府非常重視長照政策，今年長照預算也達到600億元，有制度、有政策之下，還是需要有人來幫忙，而物理治療或職能治療畢業生，毋寧是這項國家重大政策裡非常重要的一員。

副總統認為，「社會越需要我們，我們就更要瞭解自己的不足」，因為科學日新月異、一日千里，特別是在醫學領域，固然在學校已接受很好訓練，但出了社會，也要持續充實自己、跨域學習及終身學習；學無止盡非常重要，如此才能發揮所長、貢獻所學，對民眾提供最好的服務。（編輯：林興盟）1110521