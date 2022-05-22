張惇涵：總統關心防疫 親自協調擴大醫療量能

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（中央社記者王鴻國新北22日電）總統蔡英文上午進行民進黨新北市黨部黨職人員選舉投票。總統府發言人張惇涵表示，總統關心全國防疫，北北基桃疫情嚴峻，就曾親自協調台大醫院及新北市醫師公會擴大醫療量能。

民進黨主席、總統蔡英文今天上午至永和孫氏宗祠進行民進黨新北市黨部主委及黨代表等黨職選舉投票，獲得許多民眾歡迎，投完票後就離去。

張惇涵接受媒體聯訪時表示，總統非常關心全國防疫工作，尤其是北北基桃疫情比較嚴峻，總統有很多親自協助的部分，希望中央、地方互相合作及互相補位，讓防疫工作更好，這是總統的期待和努力的方向。

張惇涵表示，舉例來說，總統上週4已經打給台大醫院，希望在兒童醫療部分擴大量能，同一天也打給新北市醫師公會幹部表達感謝新北基層醫療的投入並拜託多協調一些力量投入居家照顧、遠距問診、第一線篩檢站服務工作。

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張惇涵表示，總統親自拜託新北醫師公會幹部，醫師公會也跟指揮中心協調、指揮中心有和新北市政府討論，希望中央、地方互相合作，攜手協力互相補位，大家把工作做好才是人民關心的。

張惇涵表示，總統過去關心各地方的防疫，也曾打電話給新北市長侯友宜；對相關防疫工作跟整備都很關心，在不影響第一線防疫工作人員狀況下，總統後續都會規劃相關行程，而幕僚也會來討論。中央、地方要攜手合作同心協力，一方面讓篩檢、照護及問診讓人民越來越便利，把醫療資源集中在中重症或高風險患者才是第一要務。（編輯：李亨山）1110522