關島總督致函台灣辦事處 慰問南加州槍擊案受害者

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（中央社台北22日電）美國南加州橘郡15日發生台僑教會槍擊血案，釀1死5傷悲劇，關島總督古蕾露、副總督譚里諾致函駐關島辦事處長陳盈連，為槍擊案受害者及家屬表達哀悼與慰問。

民主黨籍的關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）、副總督譚里諾（Joshua F. Tenorio）在聯名信函中表示，關島作為台灣在亞太地區最堅實的盟友，願對槍擊案受害者及其家屬致上慰問之意，希望關島及全美的台灣僑胞社群能從這場悲劇中痊癒。他們也相信，美國聯邦政府將為受害者主持正義。

今年是關島的總督大選年，共和黨籍關島副總督候選人、現任關島議會參議員艾達（Tony Ada）也致函駐關島辦事處，為槍擊案受害者祝禱。

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關島前總督、現任觀光局局長古提瑞茲（Carl T.C. Gutierrez）、關島經濟發展局董事會主席約翰（David John）、關島國際機場董事會主席班巴（Brian Bamba）等關島政界人士，日前亦以電話及簡訊方式，向陳盈連致哀，展現關島政府對槍擊案的重視與關心。

駐關島辦事處已在社群媒體上，代表台灣政府對槍擊案受害者及家屬致上誠摯慰問之意，並提醒關島台僑注意人身安全。近日更將聯繫關島總督府、關島警察局局長及聯邦調查局加強調查維安工作，積極維護關島台灣僑胞的安全與自由。（編輯：周永捷）1110522