梵蒂岡舉辦運動會 駐教廷大使館組隊參與成焦點

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67歲的台灣駐教廷大使李世明（左）是教廷舉辦運動會的最年長參賽者。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年5月25日

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（中央社記者黃雅詩台25日電）駐教廷大使館昨天首度組隊參加教廷舉辦的運動會，台灣、美國、澳洲使館都由駐教廷大使親自率隊參加，獲得大會特別介紹，尤其駐教廷大使李世明與隊員都穿著印有Friendly Taiwan字樣制服，成為全場焦點。

24日恰是全世界天主教徒為中國祈禱日，在賽後的彌撒中，各國團隊也依據教宗方濟各的呼籲，為中國的宗教自由祈禱。

這場「我們齊跑」（We Run Together）運動會是由梵蒂岡運動協會（Athletica Vaticana）與義大利拉齊歐大區政府（Lazio）在Finanza Castelporziano運動中心合辦。

駐教廷大使館向中央社表示，台灣隊由駐教廷大使李世明、參事卓俊雄、卓俊雄10歲的兒子，以及義大利籍女性雇員組成，代表老、中、青世代及不同性別族群，涵蓋運動會中最年長與最年輕的參賽者，被教廷官員稱讚為「最具代表性」的隊伍。

今年67歲的李世明，以及今年66歲的美國駐教廷大使唐諾利（Joe Donnelly）是所有參賽者中最年長的2位。李世明熱愛運動，去年曾赴西班牙徒步苦行108公里的朝聖之路，他已正式加入為梵蒂岡運動協會會員。

為呼應活動的主題與理念，台灣隊員特別身著印有結合「友善台灣」（Friendly Taiwan）及教宗「眾位兄弟」（Fratelli tutti）通諭意象的制服，讓不少參賽者誇讚台灣隊有備而來。

駐教廷大使館表示，這是台灣代表隊首度參與教廷舉辦的運動會，除與各國交流互動，全隊也特別與中華民國國旗合影，為台灣的參與留下珍貴紀錄。

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教廷舉辦這項運動會的目的是讓來自不同地區、族群及背景的人，透過運動發揚公平競賽理念並展現個人創意，以運動無國界精神，促進友誼、平等及博愛。

運動會吸引約千人報名參加，這也是教廷外交團首度與會，各國駐教廷大使館組隊參與1600公尺、4人接力友誼賽，其中包括台灣、美國、澳洲、歐盟、比利時等5隊，及英國、土耳其、義大利與加拿大合組的國際隊。（編輯：郭無患）1110525

駐教廷大使李世明（右）、參事卓俊雄（中）等老中青三代組團參加教廷舉辦的運動會，因涵蓋最年長與最年幼參賽者和女性，被教廷官員誇讚是最有代表性的隊伍。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年5月25日

教廷運動會舉辦的5月24日，恰是全世界天主教徒為中國祈禱日，各國參賽隊伍會後一起為中國天主教會祈禱。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年5月25日