張善政拜會桃園立委 盼以團結實現在地願景

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨日前宣布徵召前行政院長張善政（中）參選桃園市長，張善政25日前往拜會同黨籍桃園市立委萬美玲（左）、魯明哲（右），感謝兩人在目前氛圍下挺身而出，表達在地團結的力量和意願。中央社記者葉臻攝 111年5月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園25日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天拜會立委萬美玲、魯明哲。張善政說，這是團結的第一步，會在適當的時間接觸桃園市議會議長邱奕勝和立委呂玉玲，在地願景需要團結才能實現。

國民黨18日宣布徵召張善政參選桃園市長，引發地方反彈聲浪。張善政昨天原本計劃拜訪桃園市議會，但桃園市議會議長邱奕勝表示正在主持會議，會再另尋時間與張善政見面暢談，行程宣告取消。

張善政今天下午到桃園拜會萬美玲、魯明哲時表示，萬美玲、魯明哲將是籌組中的市政顧問團成員，在目前的氛圍底下，兩人挺身而出，表達在地團結的力量和意願，也讓他增加了很大的信心。

張善政表示，他對在地有很多願景，但如果沒有在地團結也沒有辦法實現，今天就是團結的第一步，會努力在適當的時間接觸邱奕勝和立委呂玉玲，相信慢慢能化解心中的不愉快。

張善政接受媒體聯訪時，媒體提問是否曾在22日與國民黨主席朱立倫到邱奕勝家拜訪，卻等了40分鐘等不到人，張善政僅簡短回答他不清楚。

媒體追問，是否知道今天中午邱奕勝與前台北市議員羅智強碰面，並送羅智強桃園名產慰問，張善政表示，他不清楚邱奕勝的行程，但他會在明天早上和羅智強碰面，一起在桃園走一段路。

張善政說，羅智強這麼辛苦，不管是誰，關心他都是人之常情，也希望羅智強能完成他的初衷，在桃園把想走的路走完，為桃園祈福。

針對媒體提問有關昨天議會行程臨時取消的細節，張善政說，純粹是他個人的疏忽，在雙方都很忙的情況下，他和邱奕勝是直接用簡訊聯絡這件事，但有一些陰錯陽差，沒有百分之百確定就以為可以，對邱奕勝非常不好意思。

媒體又問，外傳新竹市長林智堅會代表民進黨參選桃園市長，會不會因為對方很年輕而感到壓力、又是如何看待。張善政表示，政治上的執政經驗、行政經驗的年資，不是缺點，還很可能是加分的項目，他不在意誰是對手，桃園是個好地方，任何人願意來都是好事。

萬美玲表示，桃園基層都知道張善政是一個非常好的人選，而邱奕勝是大家的意見領袖，過去也為國民黨在桃園地方上付出很多，在府會、地方關係上也扮演重要角色，希望在議會會期結束之後，張善政能盡快主動邀約。

魯明哲表示，國民黨宣布徵召張善政參選後，桃園藍軍基層、支持者進入不安動盪，這是事實，這是需要去化解的，也是一切的起步，希望在端午節的時候，國民黨在桃園的大家庭就能大團結。（編輯：張銘坤）1110525