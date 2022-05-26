海外國人因疫情遭除籍不能投票 藍：應有變通做法

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（中央社記者劉冠廷台北26日電）中國大陸台商組織台企聯呼籲因應疫情，放寬設籍4個月才能投票的規定，保障台商權益。國民黨大陸部主任林祖嘉今天說，選民的投票權不容變相剝奪，非常時期應變通。

中國大陸台商組織台企聯25日發表聲明，呼籲放寬規定，讓因為疫情逾2年無法返台、導致戶籍被遷出者，可回台參加11月的地方選舉投票，而不需要在選前4個月先回台辦理戶籍恢復。

林祖嘉今天下午透過新聞稿表示，認同「選民的投票權不容變相剝奪」的主張，同時也呼籲政府，非常時期應該有更加變通的作法，讓所有海外國人都能以相對簡便的方式履行自己的公民義務，這也是一個民選政府應盡的責任。

林祖嘉指出，近兩年多來，COVID-19疫情在全世界蔓延，兩岸的疫情此起彼伏，再加上隔離檢疫措施的相關規定，不僅造成額外的經濟負擔，同時也嚴重影響既有的跨國移動和來往。廣大的海外國人親朋好友和家庭都在台灣，但卻必須兼顧海外的事業或學業，同時還要配合政府的防疫政策，本身就已經十分困難，長時間未能返台實屬情非得已。

林祖嘉說，若因此就將其移出戶籍、或甚至以此為由限制其公民權，不但不近人情，而且也不是一個民主自由社會該發生的事。

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林祖嘉呼籲政府，疫情不是這些海外國人造成的，長期未能返台也非大家所願，非常時期應該要有更加變通的作法和提出便民措施才對。國民黨建議，政府應研議提供海外國人因出境滿2年遭除籍，且欲於今年底返台投票者，提前透過線上登記或委託在台親友協助向其最後遷出國外時得原戶籍地鄉（鎮、市、區）戶政事務所申請選舉人登記。

林祖嘉說，相信類似的政策，可以同時兼顧防疫、便民和民主，應該是所有熱愛台灣的海外國人和願意為民服務的民選官員所樂見才是。（編輯：翟思嘉）1110526