蔣萬安拜會馬英九 請益城市治理經驗

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（中央社記者劉冠廷台北27日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天拜會前總統馬英九，請益城市治理經驗，外界關心蔣萬安對兩岸的看法，對此，他表示，堅持中華民國的主權，認清分治的事實，以此作為與對岸交流溝通的基礎。

蔣萬安今天上午拜會曾擔任台北市長8年的馬英九，蔣萬安在會前受訪時說，今天拜訪的不只是馬總統，也是馬市長，城市的發展是延續性的，馬英九在台北市長任內，不管是為台北市的永續發展、宜居，以及國際化等，都奠定了非常好的基礎。

蔣萬安舉例，像是聽障奧運、花博，就是馬英九任內積極爭取的，還包括污水下水道的接管率、一區一運動中心，以及垃圾費隨袋徵收的政策，都讓市民都非常有感，今天就是要向馬英九請教市政治理經驗。至於外界部分人士形容蔣萬安是馬英九2.0，蔣萬安則說，「我就是我，我就蔣萬安」，今天是向有豐富城市治理經驗的前輩請益、拜會。

談到台北上海雙城論壇的議題，蔣萬安表示，雙城論壇舉辦的前提，就是中共不再擾台、對台灣釋出善意，雙方地位對等，才有舉辦的意義；對於其他國際城市間的交流也非常重要，若他當選市長，會擴大舉辦國際城市交流論壇。

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至於在兩岸論述上的態度，蔣萬安表示，就是回到堅持中華民國的主權，認清分治的事實，以此作為與對岸交流溝通的基礎，是非常重要的，這也是台灣目前最大的公約數，也是他堅持的立場。

此外，蔣萬安日前拋出將中正紀念堂改為台灣建設紀念館的構想，引發不少泛藍支持者的反彈，未來要如何面對，蔣萬安指出，他以身為蔣家的後代感到驕傲，兩位蔣總統對台灣這片土地的貢獻，是不容抹滅的，接下來他會將立場、態度表達清楚，接下來就是往前看，對於台北市政，他會用創新的思維、科技的手段、永續的精神來執行施政願景。（編輯：翟思嘉）1110527