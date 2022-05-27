布林肯談話 程建人：表達立場兼顧未來利益

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（中央社記者游凱翔台北27日電）美國務卿布林肯重申美國一中政策不變，前外交部長程建人今天分析，不管是一中政策或一個中國原則，各國解釋都是從利益出發，布林肯是「留餘地」說法，既表達立場，也考慮當前及未來國家利益的發展。

美國務卿布林肯昨天在喬治華盛頓大學發表美國對中國戰略演說，在談到台灣時，他重申美國一中政策不變，讚許台灣是充滿活力的民主政體，美台將持續擴大合作。他並抨擊北京對台威脅日增，威脅台海和平穩定。

前外交部長程建人告訴中央社記者，近期為了台海問題各界有不同的看法，不論是一中政策或一個中國原則，從過去迄今的解釋都包含很多曖昧、含糊之處，但各界分析到最後，基本上都是從美國、中國自身國家利益出發，甚至解釋也都有差距，就如台灣關係法、六項保障也有不同解釋，「端看當下想怎麼怎表達，就怎麼表達」。

程建人對於昨晚布林肯的談話並不感到意外，他分析，這是「留餘地」的說法，既表達出立場，也考慮當前、未來的國家利益發展。

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程建人強調，美國是世界強國，且從古迄今永遠都以其國家利益為優先，但並非所有國家都願意聽從美國，因此在各種不同利益、背景下演變成現今的情況。美國、中國甚至是俄羅斯在整體外交策略上可能得重新思考，不然永遠都會存在差距。

政大東亞研究所榮譽教授丁樹範接受中央社訪問時表示，美國基本上透過一中政策，設法強化與台灣的關係，且對照美國總統拜登近日提到，「若中國武力侵略，美國動用武力軍事防衛台灣」，雖外界聲稱是口誤，但應該是技術性口誤，對照布林肯演說內容的措辭，並沒有太讓人意外之處，因為不可能會比拜登還強烈。（編輯：翟思嘉）1110527