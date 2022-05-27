立委：美對中採競爭態勢 台灣重要性不可或缺

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（中央社記者游凱翔、王揚宇台北27日電）美國務卿布林肯重申美國一中政策不變，並批北京威脅台海和平穩定。民進黨立委羅致政今天分析，美國的大戰略是採取與中國競爭的態勢，台灣地緣戰略的重要性絕對是美國不可或缺的。

美國務卿布林肯昨天在喬治華盛頓大學發表美國對中國戰略演說，在談到台灣時，他重申美國一中政策不變，讚許台灣是充滿活力的民主政體，美台將持續擴大合作。他並抨擊北京對台威脅日增，威脅台海和平穩定。

國際關係學者出身的民進黨立委羅致政今天在立法院接受媒體聯訪指出，布林肯談話核心關鍵就是在講「競爭」，美中關係未來的走向跟核心，就是一種競爭關係。

羅致政指出，布林肯繼續維持美國長久以來的立場，就是用雙重嚇阻方式來處理台海問題，還是採取平衡的政策。

羅致政認為，只要美國的大戰略是採取與中國競爭的態勢，台灣地緣戰略的重要性，就絕對是美國不可或缺的。

民進黨立委趙天麟上午在臉書粉絲團上表示，這場演說清楚揭示中國是印太地區的威脅，中國領導人習近平領導的中國，與國際秩序及普世價值背道而馳，美國將透過外交經貿及軍事等手段，維持該區域穩定，並期許中國步入正軌。

趙天麟提到，中華人民共和國成為試圖片面改變現狀的區域強權，美國對中政策戰略上維持一致，但態度與戰術上日趨清晰及強硬。他認同布林肯所言，台灣是強韌民主經濟政體，站在中共政權掀起印太威脅與衝突的第一線，更要堅持民主自由的價值，強化國防及經濟實力，成為太平洋不沉的航空母艦。

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國民黨立委曾銘宗對中央社記者表示，近期美國總統拜登政府說法的「真意」令人摸不著頭緒，例如拜登近日提到「若北京武力犯台，將軍事防衛台灣」等語後，美國務院事後又再澄清，到底是單一個案或是有計畫性的釋出訊息，建議國安及外交部等單位分析對中華民國可能的影響，必要時採取因應措施。

另一名國民黨立委江啟臣則指出，布林肯的言論都在外界預料當中，並沒有什麼特別。（編輯：翟思嘉）1110527