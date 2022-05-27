傳接棒選新竹市長 沈慧虹：市政與防疫優先
2022/5/27 12:34（5/27 12:51 更新）
新竹市副市長沈慧虹（前右）27日上午前往中正市場疫苗施打站視察時表示，幼兒園專案隨到隨打，提供家長便利性，市府也提供校園施打與診所預約多元選擇，提醒家長可分齡、分流施打。中央社記者魯鋼駿攝 111年5月27日
（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）外傳任期將屆的新竹市長林智堅有意讓副手沈慧虹接棒參選，沈慧虹今天表示，目前沒時間多想，市政及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫優先，最重要先做好工作、解決問題。
新竹市副市長沈慧虹上午視察中正市場疫苗施打站，接受媒體聯訪時說，24小時不間斷的市政工作來了就做、有任何問題就解決，目前沒想這麼多，未討論下一步。
根據新竹市政府提供新聞資料，27日、28日啟動「幼兒園專案」，提供5到6歲的幼兒園學童施打輝瑞兒童疫苗；截至上午11時，共1008名幼兒施打。
沈慧虹表示，幼兒園專案隨到隨打，提供家長便利性，市府也提供校園施打與診所預約多元選擇，提醒家長可分齡、分流施打。（編輯：李明宗）1110527
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