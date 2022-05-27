更多編輯台推薦新聞：
擔憂兒童染疫併發腦炎？家長別慌 重症率萬分之1 留心8大前驅症狀
生活

擔憂兒童染疫併發腦炎？家長別慌 重症率萬分之1 留心8大前驅症狀

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電貨櫃三雄拉尾盤 台股勁揚近300點
首頁 / 政治

傳接棒選新竹市長 沈慧虹：市政與防疫優先

2022/5/27 12:34（5/27 12:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹市副市長沈慧虹（前右）27日上午前往中正市場疫苗施打站視察時表示，幼兒園專案隨到隨打，提供家長便利性，市府也提供校園施打與診所預約多元選擇，提醒家長可分齡、分流施打。中央社記者魯鋼駿攝 111年5月27日
新竹市副市長沈慧虹（前右）27日上午前往中正市場疫苗施打站視察時表示，幼兒園專案隨到隨打，提供家長便利性，市府也提供校園施打與診所預約多元選擇，提醒家長可分齡、分流施打。中央社記者魯鋼駿攝 111年5月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）外傳任期將屆的新竹市長林智堅有意讓副手沈慧虹接棒參選，沈慧虹今天表示，目前沒時間多想，市政及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫優先，最重要先做好工作、解決問題。

新竹市副市長沈慧虹上午視察中正市場疫苗施打站，接受媒體聯訪時說，24小時不間斷的市政工作來了就做、有任何問題就解決，目前沒想這麼多，未討論下一步。

根據新竹市政府提供新聞資料，27日、28日啟動「幼兒園專案」，提供5到6歲的幼兒園學童施打輝瑞兒童疫苗；截至上午11時，共1008名幼兒施打。

沈慧虹表示，幼兒園專案隨到隨打，提供家長便利性，市府也提供校園施打與診所預約多元選擇，提醒家長可分齡、分流施打。（編輯：李明宗）1110527

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族