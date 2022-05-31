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立院三讀 土地與建物繼承新增書面通知

2022/5/31 12:06
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（中央社記者王承中台北31日電）立法院會今天三讀修正通過土地法第73條之1條文，為保障人民財產權，明定土地或建築物繼承，若繼承人自繼承開始日起，超過一年都未辦理繼承登記，地政機關除依現行規定公告外，還須以書面通知繼承人。

現行土地法規定，土地或建築物繼承，若繼承人自繼承開始日起，超過一年都未辦理繼承登記，地政機關公告3個月後，就可列冊管理。若15年後還沒有被繼承人辦理繼承土地或建物，地政機關可將列冊轉移給國有財產署標售。

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為保障人民財產權，立法院會今天三讀修正通過土地法第73條之1條文，明定土地或建築物繼承，若繼承人自繼承開始日起，超過一年都未辦理繼承登記，地政機關除依現行規定公告外，還必須以書面通知繼承人。

另外，增訂地政機關在將土地或建物移請國有財產署標售前，應再以書面通知繼承人，以保障繼承人的權益，並延長標售前的公告期限，由現行的30天，延長為3個月。（編輯：蘇龍麒）1110531

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