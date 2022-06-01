總統：7兒童疫苗接種站上路 中央地方保持合作

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（中央社記者葉素萍台北1日電）總統蔡英文說，提升孩子的保護力，是現階段最重要的防疫目標之一。6都7個兒童疫苗接種站今天正式上路，希望可以幫助孩子打疫苗更順利，也讓辛苦的家長有更多方便舒適的選擇。

蔡總統今天透過臉書分享6都兒童疫苗大型接種站預約資訊，包括台北市自由廣場中正紀念堂、新北市板橋車站地下一樓、桃園市巨蛋體育館、桃園市陸軍專科學校、台中市科學博物館、台南市台南圖書總館、高雄市高雄展覽館。

蔡總統提醒，大家帶孩子打疫苗之前，可以先網路預約，先得到相關資訊，也減少排隊等待時間。端午連假也有營運，大家都可以善用時間前往。

蔡總統強調，兒童疫苗絕對足夠，請大家放心。此外，持續透過建立兒童綠色通道、疫苗接種站、擴大兒童專責病床等各項措施，強化兒童醫療量能，一起保護孩子。

蔡總統也感謝指揮中心、地方政府，還有最辛苦又總是義無反顧支援的醫護人員，通力完成這項任務；中央地方保持合作，一起解決人民的問題，挺過疫情的關鍵時刻。（編輯：翟思嘉）1110601