苗栗縣長提名 江啟臣：要徵召就應幫忙排除障礙

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（中央社記者王承中、范正祥台北1日電）國民黨苗栗縣長提名引發爭議，前黨主席江啟臣今天表示，立委徐志榮過去就表達沒意願，也知道地方有人要選，以徐志榮的個性，可能就是不想跟大家為敵。黨主席有徵召的權力，但黨中央也應幫忙排除障礙。

國民黨中央選策會建議徵召立委徐志榮參選苗栗縣長，但徐志榮昨天宣布，不會參選；而原本就有意參選縣長的國民黨苗栗縣黨部主委鍾東錦表示，建議黨中央回歸用民調初選決定最能代表勝選的人。

江啟臣今天接受「POP搶先爆」專訪時表示，大家要思考清楚，問題是出在徐志榮還是鍾東錦，地方當然會有派系，或影響力較大的人，這些意見當然要尊重，設法要找出最大公約數，就算不是百分百的共識，起碼也不要有反彈，相信這也是徐志榮在擔心的事情。

江啟臣指出，徐志榮過去就表達沒有意願參選，也知道地方上有人要選，他認為以徐志榮的個性，可能就是不想跟大家為敵。

主持人詢問，前年江啟臣擔任黨主席時，找鍾東錦當地方黨部主委時，鍾東錦是否有表達不選縣長？江啟臣表示，當初他請時任秘書長的李乾龍去協調黨部主委人選，鍾東錦有意願擔任主委，當然地方也會想到未來的縣長人選，黨中央與前縣長劉政鴻、縣長徐耀昌等人都有溝通，最後讓鍾東錦當主委。

江啟臣指出，據李乾龍、劉政鴻向他表達的意思，鍾東錦是有表達擔任主委，並沒有說要選縣長，甚至大家有默契請前農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘準備選縣長，當時也沒有徐志榮參選的問題。

江啟臣表示，選或不選是每個人自己的選擇，不能說一、兩年前承諾的事就不能變，更何況現在黨主席也不一樣了。黨當然可以徵召或提名，但最後就是看會不會贏；黨主席有徵召的權力，徐志榮當然也希望是在會贏的狀況下來選，所以黨中央應該要幫忙選贏，幫忙排除障礙。

國民黨桃園市長參選人張善政尚未見到國民黨立委呂玉玲，國民黨在桃園是否已經開始整合。江啟臣表示，他日前有跟呂玉玲聊天，呂玉玲心中充滿無奈，覺得應該可以先知會，但他認為呂玉玲還是希望國民黨要贏，他覺得黨中央跟張善政有責任把大家心結解開。

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國民黨立委洪孟楷上午受訪表示，徐志榮是很好的人選，也希望各界尊重徐志榮意願；黨中央應該好好溝通，讓好的人才適才適所發揮最強戰力，如果徐志榮沒有辦法鬆口承擔參選，黨中央也要考慮與尊重當事人的意願，國民黨在苗栗人才濟濟，絕對可以找出合適人選。

國民黨立委鄭正鈐表示，徐志榮個性溫暖，他認為，目前徐志榮對於是否參選苗栗縣長的考量，態度並不強硬，應該還有溝通的空間。相信事緩則圓，再多一些溝通，也許徐志榮就會答應。（編輯：謝佳珍）1110601