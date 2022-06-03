林佳龍備戰北市 推首都交通願景5大主張

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（中央社記者溫貴香台北3日電）無任所大使林佳龍今天發表首都願景交通路網篇，推出環狀捷運網串連東西南北、台北首都通公共運輸攏ㄟ通、智慧交通解塞車、有愛無礙落實人本交通、創新交通科技產業服務等台北交通政策5大主張，盼根本解決首都圈的交通問題。

民進黨台北市長熱門人選之一的林佳龍，上午在臉書首度發表「台北首都圈 交通⁺Plus－首都願景的12門課交通路網篇」，他指出，這個＋的符號，用在台北交通⁺，既有plus（加）也有cross（跨）的意義。

林佳龍表示，台北首都圈涵蓋台北市、新北市、基隆市、桃園市，甚至宜蘭縣，通勤時間的交通擁擠是900多萬人口首都圈的痛點；根據調查，每天進入台北市的人流大概80萬人，跨北北基桃行政區的交通問題，必須要4個城市一起面對、一起解決。

為此，林佳龍提出5大政策主張，首先是環狀捷運網串連東西南北，以內湖科技園區為例，根本之道是將松山新店線往內湖北延，在內科設置3站，地下化重運量與文湖線港墘站相連，更可以與中和新蘆線、淡水信義線交會轉乘，就可解決新北員工進入內科的交通問題。

其次是台北首都通公共運輸攏ㄟ通。林佳龍認為，首都圈捷運、台鐵、公車、公共自行車組成的MR. B&B （Metro, Rail, Bus, Bike）系統，必須跨域整合、加速升級，北北基桃可共推台北首都通公共運輸月票，可使用4大運具。

第三是智慧交通聰明解塞車。林佳龍指出，推動智慧城市最重要的就是智慧交通。台北市應更廣泛應用智慧交通技術，讓人工智慧、物聯網、大數據解決重現性交通壅塞問題。

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第四是有愛無礙落實人本交通。林佳龍表示，對於弱勢族群經常使用的復康巴士、無障礙計程車、山區小巴等運具的服務必須加質加量，讓台北市沒有偏鄉，也不能有被公共運輸忽視的族群。

最後是創新交通科技產業服務。林佳龍說，未來台北市將成立交通科技產業會報，繼續推動包括電動公車、電動物流車、電動機車（含外送專用車）、5G運輸應用場域、智慧物流海空港、智慧觀光數位轉型、智慧交控、智慧停車等產業的創新服務。（編輯：林克倫）1110603