張善政選桃園 羅智強建議補程序正義辦理初選

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（中央社記者王承中台北5日電）前台北市議員羅智強今天表示，許多國民黨支持者對黨中央粗暴不公的提名作法無法認同，這將是國民黨桃園市長參選人張善政最致命的「正當性破口」；他建議張善政應補正程序正義，向黨中央要求辦理初選。

對於羅智強建議張善政向黨中央提出初選，國民黨桃園市區域立委、立法院黨團書記長萬美玲今天在立法院接受媒體訪問時表示，大家會在乎程序正義，也都希望自己支持的對象能出線，當然初選是種方式，但當初朱立倫有自己的考量，且徵召作業也經中常會通過。

萬美玲指出，提名過程中的紛擾需要時間處理，目前朱立倫雖在美國訪問，相信仍會持續關心桃園的狀況，希望朱立倫回國後能儘速找大家溝通，因為如果不團結，國民黨沒有勝選的希望，這考驗朱立倫的智慧。

國民黨日前徵召前行政院長張善政參選桃園市長，本有意要參選的羅智強昨天在臉書粉絲團發文指出，國民黨主席朱立倫欺騙社會大眾、欺騙桃園人。面對沒有誠信的領導者，他早已不把任何期待放在朱立倫身上，朱立倫已不是他的對話對象。

不過羅智強表示，他還沒有對張善政失去信任，張善政曾公開希望他能給予幫助，所以接連三天，他會分別對張善政提出「公正、自信、無私」，要贏桃園市長的三個建議。

羅智強今天發文指出，有48.9%桃園人不支持違反程序正義，徵召張善政。他想給張善政的第一策就是補正程序正義，若張善政希望打贏桃園市長選舉，建議張善政向國民黨中央鄭重要求，給所有想參選桃園市長的國民黨同志一段衝刺期，挑選有公信力的民調機構做民調。

羅智強指出，這個建議不僅是為所有有意參選桃園市長的同志，求一個公平競爭的機會；也能展現張善政捍衛國民黨程序正義的高度和勇氣。

羅智強表示，包括他在內，許多國民黨支持者並不質疑張善政擔任市長的能力，而是對國民黨中央粗暴不公的提名作法無法認同。這樣的質疑，將是張善政參選最致命的「正當性破口」，這正是「程序正義」之所以重要的緣故。（編輯：林淑媛）1110605