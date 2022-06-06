羅智強等回應決定是否參選 張善政：祝福

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（中央社記者吳睿騏桃園6日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天前往蘆竹區五福宮參拜，面對媒體詢問是否擔心前台北市議員羅智強退黨參選，張善政僅表示祝福，並說羅智強還要繼續行腳桃園，希望他注意身體健康。

張善政上午在五福宮主委陳宗賢、市議員及多名里長陪同下參香，並與桃園鄉親舉行座談會請益。他表示，今天來蘆竹目的就是要勤走基層跟大家交朋友，準備為桃園打拚，從上禮拜到這禮拜感覺非常溫暖，也已經聽到很多地方鄉親對於建設及施政建議，非常受用。

對於媒體詢問羅智強提出的「程序正義」問題，張善政表示，現階段就是做好自己的事，一旦答應徵召就努力向前，做好自己的本份，好好把選戰打好，是他唯一的目標。

媒體再問，羅智強說將等張善政的回應，決定是否退黨參選。張善政沒有對此回應，僅表示祝福，由於羅智強還要繼續在桃園行腳，張善政希望他注意身體健康，也請他多保重。

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有記者詢問，羅智強在國民黨主席朱立倫訪美時出現這些反應，張善政是否有跟朱立倫討論。張善政表示，現在通訊這麼發達，朱立倫隨時都有掌握國內的狀況。

不過，也有地方議員不滿羅智強的行為，國民黨桃園市議員詹江村昨天就在直播中批評羅智強只想選市長，還在鏡頭前躺在地板上翻滾，大喊「這不是肯德基！這不是肯德基！我要選市長！我不要不分區立委！我什麼都不要！我只要選市長！給我肯德基！」（編輯：屈享平）1110606

國民黨桃園市長參選人張善政（前排左2）6日前往桃園市蘆竹區五福宮參拜。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年6月6日