更多編輯台推薦新聞：
112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

蘋果WWDC》iOS 16升級8大功能一次看 iPhone 8以上秋季可更新
科技

蘋果WWDC》iOS 16升級8大功能一次看 iPhone 8以上秋季可更新

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力
國際

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
民眾黨
新聞專題
民眾黨2/113

民眾黨政見論述戰鬥營備戰選舉 首場聚焦居住正義

2022/6/7 15:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北7日電）台灣民眾黨備戰年底九合一選舉，將於8日舉辦首場政見論述戰鬥營。民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如受訪表示，首場政見論述戰鬥營聚焦居住正義，屆時將安排講師，訓練公職參選人的議題思辨和即席宣講能力。

蔡壁如表示，民眾黨秉持科學理性、實事求是的精神，相當重視政策論述；選戰小組參考2021年民眾黨永續報告書，並經過近1500份調查數據結果，將民眾關注的議題，聚焦為居住正義、社會安全、經濟繁榮、環境永續、財政紀律等5大共同政見。

蔡壁如指出，民眾黨將陸續舉辦政見論述戰鬥營，邀請不同領域的專業講師，針對5大共同政見強化公職參選人對議題的論述與思辨能力，並安排口語表達、溝通宣講課程，幫助參選人替民眾發聲。

蔡壁如說，根據民間社團巢運的青壯世代居住困境調查結果顯示，有高達99.3%民眾認為高房價問題嚴重，45.6%租屋族不認為可靠租屋獲得安居；民眾黨首場共同政見論述戰鬥營定8日舉行，並聚焦居住正義，盼未來解決民眾最根本的居住問題。

蔡壁如表示，政治是一個溝通說服過程，如何讓更多民眾願意聽、且聽得懂，甚至轉變為行動的執行者，這也是舉辦政策論述戰鬥營的首要目標。（編輯：林興盟）1110607

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀