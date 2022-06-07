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台船：潛艦國造排水量2000噸級 未抄襲韓國

2022/6/7 17:54
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（中央社記者游凱翔台北7日電）朝鮮日報今天報導，擔任台船建造技協的SI公司，將張保皋級潛艦技術洩露台灣。台船回應，雙方潛艦的構型不同，台灣潛艦排水量2000噸級，韓國排水量3000噸級，配置均不同，韓國技術圖說無法應用台灣。

朝鮮日報今天報導，SI公司（擔任台船建造技術協助）參與協助台灣潛艦國造案，並將韓國張保皋級潛艦設計技術與文件洩露台船。

台灣國際造船公司下午發布新聞稿表示，SI公司擔任台船潛艦國造案建造技協，主要提供技術諮詢服務，並無將韓國潛艦圖資提供給台船；此外，台灣潛艦國造案設計與張保皋級潛艦完全不同，韓國潛艦的技術圖說，根本無法應用於潛艦國造案。

台船解釋，雙方潛艦的構型不同，台灣欲建造的潛艦排水量是2000噸級，韓國排水量為3000噸級，各項裝備、舵翼型式配置均不同，完全沒有抄襲問題；此案設計是由台船自行設計，經技協GL公司協助完成，完全未採用任何一個國家的藍圖。

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此外，台船強調，台船與韓商簽署風力發電基礎製造設備的合約完全合法，且屬於商業行為，至於涉機密問題，應是韓商與韓政府認知差異，台船並未向韓商採購報載油水分離器及電瓶固定裝置，而台船成立子公司發展高效能電瓶，皆由國內廠家共同組成，無任何韓商參與。

台船最後表示，韓方媒體報導所述多與事實不符，研判是離職前顧問與技協公司老闆的糾紛，台船深表遺憾，且台船依法依合約執行潛艦國造，請國人支持。（編輯：林克倫）1110607

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