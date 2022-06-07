鄭朝方登記民進黨內初選 盼改變竹北

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爭取民進黨竹北市長提名，民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方7日表示，已完成黨內初選登記，竹北是文化、經濟、人才匯聚的城市，更吸引不少新興住民移入，希望透過改變，讓這座城市更具活力與發展。（鄭朝方團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月7日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣7日電）爭取民進黨竹北市長提名，民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方今天表示，已完成黨內初選登記，盼改變竹北，也承擔竹北市民對於進步的冀望。

鄭朝方今天在臉書發文表示，他已深蹲超過5年於家鄉服務，沒有一刻停留，全力傾聽民眾的聲音，從不間斷，而竹北是文化、經濟、人才匯聚的城市，更吸引不少新興住民移入，希望透過改變，讓這座城市更具活力與發展。

鄭朝方指出，面對未來，公共建設的政策方向，不能繼續停留舊世代的想法及做法，且這個改變一刻都不能等，應要打破沉痾，注入新思維，而改變竹北市，就從新方向的政治改革開始。

鄭朝方說，未來，他若當選竹北市長，將跨越政黨派系的隔閡，以市民聲音為需求使命，不只和新竹縣政府合作，也會積極爭取中央的計畫預算，建設竹北。

民進黨新竹縣黨部今天起至10日止，進行新竹縣議員、13鄉鎮市首長以及鄉鎮市民代表的黨內初選領表登記作業，鄭朝方昨天完成領表和登記。（編輯：方沛清）1110607