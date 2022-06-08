玉山大火 監院：法務部應查涉案律師有無懲戒事由

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（中央社記者陳俊華台北8日電）NCC前專委喬建中釀玉山森林大火，遭監院彈劾。監察院今天說，本案5名登山客中，法務部應查明涉案律師有無移送懲戒事由；農委會林務局聲請假扣押相關程序，也有檢討改進空間。

監察院今天透過新聞稿指出，民國110年5月16日玉山國家公園內發生森林大火，起因是國家通訊傳播委員會（NCC）前專門委員喬建中在5月15、16日帶團途經杜鵑營地，任令同行隊員違法就地砍伐、取柴及生火，釀成延燒12天、近80公頃林地的重大森林火災。經監察院111年3月14日通過彈劾喬建中，移送懲戒法院審理。

監察院表示，財政及經濟委員會、交通及採購委員會、司法及獄政委員會聯席會議，今天通過監委葉宜津、蔡崇義、賴鼎銘提案，請法務部轉飭所屬辦理見復，也請金融監督管理委員會、行政院農業委員會確實檢討改進。

監委調查發現，本案5名登山客中，律師甲在案發後隱瞞生火事實，諉稱是踢倒爐具所致，遭輿論撻伐為意圖規避森林法刑責的訴訟策略，且經鑑定是砍伐樹枝生火致災，嚴重敗壞律師形象。法務部允應督飭所屬，查明涉案律師有無移付懲戒事由，以正視聽。

監委指出，本案5名登山客中，金管會聘用人員乙在案發後隱瞞生火事實、將持用手機內關鍵群組對話及照片刪除，且提供無資料的備用手機供警方查扣等情，都記載在起訴書中，並評其犯後態度不佳，顯已違反公務員服務法所定誠實清廉義務。

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監委表示，金管會聘用人員乙雖無不適用公務員懲戒法，但金管會是否應有更積極作為，以正官箴，而非任令該員續領薪俸到契約到期，有礙機關聲譽，確有可議之處。

監委說，農委會所屬林務局，就喬建中等5人引發玉山森林大火所衍生相關支出與賠償責任，案經有關機關函復，是否擔任共同原告及計算求償金額逾新台幣2億2000萬餘元，而需行政院同意支付擔保金近5000萬元等程序，歷時3個多月，似背離假扣押快速且經濟原則。截至111年2月底，假扣押標的價值僅約1915萬餘元，林務局假扣押聲請程序，有檢討改進空間。（編輯：蘇志宗）1110608