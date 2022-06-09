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衛福部：疫情仍處高原期 預期未來逐漸下降

2022/6/9 11:29
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（中央社記者賴于榛台北9日電）衛福部今天表示，本土疫情處於高原期，預期未來會逐漸下降，將密切監測疫情變化等情形，逐步調整防疫政策；而截至昨天，近一週新增49萬9718病例，較前一週下降11%，單看台北區則是下降30%。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，並於會後發布新聞稿。

衛福部指出，目前全球疫情逐步趨緩，但仍不可輕忽；本土疫情則處於高原期，預期未來會逐漸下降，政府將密切監測疫情變化、民眾疫苗施打率及醫療量能整備情形，逐步調整防疫政策。

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根據衛福部報告，截至昨天為止，近一週本土病例新增49萬9718例，較前一週的56萬2498例下降11%，細部來看，台北區下降30%、北區下降20%、中區上升9%、南區及高屏區上升4%，東區則是下降7%，仍處廣泛社區流行，中重症及死亡病例預期持續增加。

報告也指出，截至昨天為止，今年累計本土病例共251萬2968案例中，輕症與無症狀者250萬4903例，占99.68%，中症5124例，占0.20%、重症2941例，占0.12%，其中死亡2520名，占0.10%。（編輯：翟思嘉）1110609

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