網售走私種子鑽漏洞 立委促檢討權責避免食安危機

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（中央社記者郭建伸台北9日電）民進黨立委林楚茵、趙天麟今天指出，有中國業者走私宣稱具療效的種子，利用臉書平台販售，遊走於法規漏洞，要求政府相關機關釐清非食用種子的食安主責機關，不能讓業者如入無人之境，避免衍生食安危機。

林楚茵及趙天麟今天舉行「就是無法管，一粒中國種子穿透台灣行政部門漏洞」記者會。

林楚茵表示，近日收到民眾檢舉，指有業者在臉書社團利用臉書販售黑番茄、人參果種子，宣稱採收後的果實具有抗癌、滋陰壯陽、降低罹患攝護腺及心臟疾病等療效。

林楚茵表示，業者從宣傳、進口到收貨都涉嫌違法，非食用種子不是衛生福利部管理的食品，農委會也沒有針對宣稱療效農作物的罰則，反而成為法規漏洞。

林楚茵指出，中國走私種子業者宣稱採收的果實具醫療效果，假藉裝飾品名義進口種子，包裹內包裝使用簡體字，並且使用物流公司作為寄件人掩人耳目。

林楚茵要求，相關部會應釐清非食用種子的食安主責機關，不能讓業者鑽漏洞如入無人之境，甚至造成隱形食安危機。

趙天麟指出，根據購買民眾與業者的對話紀錄，業者表示常常在進口，每天上千人訂購也沒有問題，完全漠視台灣農產品檢疫規範。

趙天麟指出，過去台灣以檢疫犬防範非洲豬瘟，是否可以類似方式防範種子走私，要求相關部會研擬，降低走私傷害。

農委會防檢局副局長鄒慧娟回應，根據植物防疫檢疫法規定，輸入種子一定要申報檢疫，檢疫合格後才能輸入；對於來源不明的種子，防檢局將調查處理，不合法輸入的種子一定會銷毀，調查後將給予處分。

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鄒慧娟表示，民眾若收到不明來源種子，可主動聯繫防檢局，防檢局將派員調查並銷毀；防檢局與臉書已建立綠色通道，若有違法事證將要求臉書下架相關貼文。

食藥署副署長林金富表示，根據食品安全衛生管理法，食品廣告不得有誇張、易生誤解、宣稱療效，若有民眾種植人參果、黑番茄並在販售時宣稱療效，將依法開罰，呼籲民眾若有食安疑慮可直接向食藥署檢舉。（編輯：翟思嘉）1110609