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外媒指港人難定居台灣 陸委會：制度非「一刀切」否准多因假投資
首頁 / 政治

外交部澄清韓媒報導台灣潛艦抄襲案 籲支持國艦國造

2022/6/9 14:47
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（中央社記者黃雅詩台北9日電）外交部今天澄清韓國朝鮮日報對於台灣潛艦國造案涉嫌抄襲韓國的報導，外交部強調，經查韓國媒體報導內容不符事實，外交部呼籲民眾切勿輕信不實報導，並持續支持國艦國造政策。

韓國朝鮮日報7日報導，參與台灣潛艦國造案的韓國SI公司將韓潛艦設計技術與文件洩漏給台船，已有多人遭韓警方逮捕。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安回應媒體提問時，澄清韓國媒體報導與事實不符。

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歐江安表示，台船公司已在6月7日已經發表聲明澄清說明，本案沒有抄襲的問題，因為台灣的潛艦國造案設計與韓國潛艦完全不同，韓方的技術圖說根本無法應用於台灣的國造潛艦。

歐江安強調，台韓雙方近年來在經貿、觀光及文化等各方面的實質合作關係持續深化，韓國政府自去年5月起，已4度在國際場合強調台海和平穩定的重要性。台灣未來將持續與韓國等理念相近國家深化合作，共同維護區域和平穩定與安全。（編輯：蘇志宗）1110609

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