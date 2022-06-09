斯洛伐克訪團拜會立院：感受到台灣濃厚民主氣息

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（中央社記者范正祥台北9日電）斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省訪問團今天參訪立法院時，注意到議場內國父遺像破了個洞，獲知是日前議事衝突意外砸損後，部分外賓擺出模擬立委肢體衝突模樣，表示感受到台灣濃厚的民主氣息。

斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團一行今天拜會立法院，而立法院台灣與斯洛伐克國會聯誼會今天也舉行成立大會。

立法院台灣與斯洛伐克國會聯誼會會長、民進黨立委許智傑等人，於聯誼會成立大會結束後，特別陪同斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團參觀立法院議場。

訪問團一行進入立法院議場參觀時，向陪同的包括民進黨立委許智傑、何志偉、王美惠在內多位立委仔細詢問立法院議事運作的情形，訪問團有些成員輪番站上立委質詢台拍照，有的團員則在台下舉牌「贊成」感受表決時的朝野攻防氣氛。

過程中，有斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團成員注意到，議場內孫中山先生遺像破了個洞。對此，何志偉向訪賓說明，因立法院會於日前處理法案時，議場發生推擠，在野黨立委朝主席台丟擲水杯抗議，然後直接砸到畫，發生孫中山先生畫像衣服破洞的意外。

聽聞何志偉等人說明立法院議事衝突，斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團覺得很有意思。其中，訪團成員斯洛伐克議員齊阿克（Miroslav Ziak）和布拉提斯拉瓦（Bratislava）省長德若巴（Juraj Droba）還互相擺出模擬立委肢體衝突模樣。

在場陪同斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團參訪議場的許智傑接受中央社記者訪問時說，外賓覺得立委議事衝突很有意思，民主國家有不同意見很正常。

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對於外賓參訪議場擺出模擬立委肢體衝突模樣，何志偉回應中央社記者詢問時表示，他向斯洛伐克朋友說明時，沒有使用「打架」這字眼，而是用「推擠」描述，也沒有提到「國民黨」。

外賓聽完他的說明後也提到，其實在歐洲國家，政府部門與國會有不同意見是很正常的事情，因為民主才可以意見相左、因為民主才可以爭執，他們都是司空見慣，也有感受到台灣濃厚的民主氣息。（編輯：蘇志宗）1110609