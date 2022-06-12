金門戰車翻覆 監院：難以判斷與機件老舊有何關聯

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（中央社記者陳俊華台北12日電）金防部烈嶼守備大隊民國109年一輛M41A3戰車翻覆，造成一名中士殉職。監察院調查指出，該戰車已完成年度季保養及半年保養，難以判斷事故肇因，與裝備機件老舊或維保作業欠佳有何關聯。

陸軍金門防衛指揮部所屬烈嶼守備大隊的一輛M41A3戰車，109年10月8日結束基地普測任務返部途中，行經湖埔路段時，不慎翻落邊坡，駕駛下士劉禹宏被救出，手部輕傷送醫治療，但車長林楷強中士送醫後，仍宣告不治。

在事故發生後，國防部允諾在110年6月前汰換，並已接裝M41D戰車接裝作業，以接替原M41A3，並擔負戰備任務，強化機動、打擊與夜戰能力。

根據監察院公布監委賴鼎銘、賴振昌、浦忠成提出的調查報告指出，這輛戰車因不明原因偏移路徑，翻覆在路旁高粱田中起火燃燒，部隊立即動員搶救，劉禹宏經金門部立醫院評估後，緊急搭醫療專機後送返台救治，未發生耽延情形。

報告指出，林楷強經金門地方檢察檢察官相驗後，相驗結果認林楷強死亡方式為「意外」，死亡原因為戰車翻覆意外起火，導致重度燒燙傷引起休克死亡，已辦理「因公死亡」撫卹相關事宜。

報告說，事故當天的天候與路況正常，行車能見度良好，未降雨或起霧，對戰車行車安全應無影響；有關肇案戰車裝備是否妥善部分，已完成年度季保養及半年保養，在返回部隊前，保修人員兩度進行鑑定，都判定該戰車可實施機動返部無虞。

調查報告表示，因此尚難遽以判斷這件翻覆起火事故的肇因，要與當日天候、路況及該戰車裝備機件老舊或維保作業欠佳有何關聯。

報告指出，林楷強、劉禹宏到烈嶼守備大隊任職後，工作態度積極，無懲處紀錄，兩人在107年、109年到陸軍裝訓部受訓及格，分別取得戰車領導士、戰車駕駛士等資格。因此，無法認定戰車翻覆的肇因，與人員心緒狀況不穩、生活適應不良，或駕馭戰車本職學能不足有何因果關係。

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查案監委說，倖存的駕駛本人是釐清事故發生原因 唯一查證對象與訊息來源，但軍方竟推稱此案已進入司法調查程序，依法不得對該名駕駛實施詢問或進行查證，顯然誤解國軍行政調查與檢方司法調查間本質的差異，不無失察怠職。

監委表示，國防部宜妥適研議國軍有關「不究責調查」機制，期使類似事故的當事人敢於陳述自己親見、親聞事實，將有助國軍釐清事故真相，並針對缺失從速研謀改進，也能將行政調查結果反饋給檢方追訴刑責，以 發揮行政調查與司法調查互助互補的加乘效果。（編輯：蘇志宗）1110612